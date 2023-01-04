روایت غیررسمی از شعر جنگ ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شعر جنگ به روایت غیررسمی (برگهایی فراموششده از تاریخ ادبیات ایران: ۱۳۷۹ _ ۱۳۵۹)» نوشته کامیار عابدی بهتازگی توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب شانزدهمینعنوان از مجموعه «هزارتوی نوشتن» است که اینناشر چاپ میکند.
کامیار عابدی پژوهشگر تاریخ و ادبیات که پیشتر دو کتاب «مهدی حمیدی شیرازی؛ شاعر و عاشق» و «سیمین بهبهانی شاعر و تکاپوگر مدنی» را با همکاری اینناشر منتشر کرده، در اثر جدید خود سراغ شعر جنگ ایران در سالهای دفاع مقدس رفته است.
اینپژوهشگر میگوید پس از آغاز جنگ ایران و عراق، تعدادی از شاعران جوان و میانسال کشور که به ایدئولوژی مذهبی و انقلابی تمایل داشتند، به شروع به سرایش و انتشار آثار خود درباره جنگ کردند. اینگرایش «شعر جنگ به روایت رسمی» است اما در مقابل، جریان دیگری هم بود که براساس ایدئولوژیهای ملی یا چپ و یا براساس نگاه عرفی آثار زیاد و پراکندهای درباره جنگ سرود. عابدی اینگونه اشعار جنگ را در گروه یا جریان غیررسمی طبقهبندی میکند و در کتاب پیشرو سراغ آن رفته است.
«شعر جنگ به روایت غیررسمی» دربرگیرنده بیش از ۲۰۰ قطعه شعر سنتی و نو از حدود ۹۰ تن سراینده است. عابدی میگوید اینآثار بهمثابه برگهایی فراموششده از تاریخ ادبیات ایران هستند که در قالب اینکتاب چاپ شده و در دسترس قرار گرفتهاند.
کتاب پیشرو یکمقدمه با عنوان «پیشسخن (دگرها شنیدستی این هم شنو)» دارد و پس از آن، آثار شاعرانی که برای جنگ ایران و عراق شعر سرودهاند، مرور میشود. در اینزمینه نام اینشاعران در کتاب درج شده است:
عمران صلاحی، احسان طبری، م.آزرم، سیمین بهبهانی، محمد خلیلی، خسرو فرشیدورد، طارم سربلند، جلال سرافراز، سید محمد محیط طباطبایی، ژاله اصفهانی، سیاوش کسرایی، محمد مختاری، خلیل سامانی، رضا براهنی، جهان، بتول عزیزپور، محمدرضا نعمتیزاده، منصور اوجی، کاظم سادات اشکوری، فریدون فریاد، مسعود فرح، شمس لنگرودی، ناهید، محمد احمدپناهی سمنانی، آزاد ماتیان، ح. خسروی، عظیم خلیلی، فرامرز سلیمانی، شرفالدین خراسانی، عبدالعلی ادیب برومند، کامیار صالحیار، غلامحسین متین، مهدی اخوان ثالث، مرتضی ثقفیان، محمدعلی شاکری یکتا، حسن فدایی، م.آزاد: محمود مشرف آزاد تهرانی، کاوه گوهرین، کریم امیری فیروزکوهی، عباس مهری آتیه، سیدعلی صالحی، محمدعلی اسلامی ندوشن، محمد باقری، محمد زُهری، رضا فیاض، منوچهر نیستانی، حسن نیکبخت، آرمان هارطونیان، علی باقرزاده، یعقوب طبری، جعفر حمیدی، هادی مومنی، غلامحسین مولوی، حیدر رقابی: هاله، نیّر سعیدی، محمدابراهیم جعفری، کیانوش شمس اسحاق، خاطره حجازی، محمدعلی سپانلو، فرشته ساری، علی باباچاهی، احمدرضا احمدی، سیروش شمیسا، بهزاد زرینپور، آرش بارانپور، محمدرضا شفیعی کدکنی، م. آزاد (محمود مشرف آزاد تهرانی)، مرسده لسانی، غلامحسین سالمی، همایون صنعتیزاده، جعفر کوشآبادی، حسین منزوی، پرویز حسینی، توران بهرامی، حافظ موسوی.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
در شعرهای دوره نخست جنگ به روایت غیررسمی (تا حدود آزادی خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱) علاوه بر بیان رنجها و اندوههای مرتبط با جنگ، جنبه حماسی نیز در سرودههای شماری از شاعران اینروایت موکد شده است. به عبارت دیگر، هم از ویرانیها و کشتارها نشانههایی در شعرها دیده میشود و هم از کوشش سربازان و رزمندگان در دفاع از سرزمین و مردمان خود. علاوه بر این، در آثار برخی شاعران، مشکل انسانیِ جنگ و نه حالت آرمانیشدهای از آن، جلب نظر میکند. بهطور کلی «رنج، ایران، مردم و انسان» در زمره پر بسامدترین مفهومها در شعر جنگ به روایت غیررسمی است. صرف نظر از نفوذ خبرهای مرتبط با جنگ، به نظر میرسد برخی شاعران با حضور در شهرها یا منطقههای جنگی (بهویژه استان خوزستان) یا تجربه حملههای هوایی یا موشکی دشمن به پایتخت و دیگر شهرها، شعرهایشان را سروده باشند. در چند نمونه از آثار شاعران هم جنگ در موقعیت ایران و اَنیران تعریف شده است.
اینکتاب با ۳۸۴ صفحه، شمارگان ۴۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۰ هزار تومان منتشر شده است.
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