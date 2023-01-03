واکنش زاکانی به حواشی‌ شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه سومین جلسه قرارگاه ایمنی کالبدی تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به ایمنی شهر تهران که اکنون شروع شده است گفت: اهتمام ویژه و جنبی آغاز شده و مدیریت شهری ششم نسبت به آن اهتمام دارد.
وی با بیان اینکه ما امروز با یک میراث مواجه هستیم و جان مردم برای ما مهم است گفت: و برای چنین موضوعی از سال قبل کار خود را آغاز کردهایم و اکنون ۸ سرفصل حوزه ایمنی را ظرف یک ماه باید تعیین تکلیف کنیم و این موضوعات نیز عدد ارقام نجومی میخواهد اما با این وجود برنامه خود را انجام میدهیم.
شهردار تهران گفت: بصورت شفاف تمامی موارد ایمنی بررسی میشوند و از دستگاه قضائی نیز برای این کار کمک میگیریم تا مشکلات حل شود ما یک ماه و نیم است که کار بررسی ۱۶ هزار ساختمان را آغاز کردهایم.
شهردار تهران با اشاره به هشدارهایی که به مالکان ساختمانهای ناایمن داده میشود گفت: هشدار ایمنی ساختمانها به مالکان اعلام میشود و به آنها میگوئیم که ساختمان آنها نا ایمن است و اجبار میکنیم تا مشکلات را حل کنند و در همین راستا حتی برخی ساختمانها نیز پلمب کردهایم.
شهردار تهران درباره برخی از حاشیه سازیها علیه وی گفت: آنها درباره آرزوهایی صحبت کردند که عرضه انجام آن را نداشتند و جز خنده حرفهای آنها برای ما چیزی ندارد.
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