کاخ سفید: تصمیم ما درباره مسافران چینی، یک اقدام سیاسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کارین ژان پیر»، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اعمال محدودیت آمریکا بر روی مسافران وارد شده از مبدا چین به آمریکا گفت: «تصمیم دولت بایدن برای معرفی آزمایش کووید -۱۹ برای افرادی که از چین به ایالات متحده سفر می‌کنند مبتنی بر مسائل علمی است و نیازی به تلافی سیاسی وجود ندارد.»

ژان پیر روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت: «ما به‌جای چین صحبت نمی‌کنم… اما هیچ دلیلی برای انتقام‌جویی و یا تلافی کردن در تصمیم آمریکا وجود ندارد، بلکه معرفی آزمایشگاه‌ها برای مسافران مبدا چین به دلیل اقدامات محافظتی مشابه سراسر جهان برای محافظت از شهروندان است، این چیزی است که شما از ما و دیگران می‌بینید، این تصمیم بر اساس سلامت عمومی و علم است.»

اظهارات ژان پیر پس از آن بیان شد که «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در اوایل روز سه‌شنبه گفت چین با محدودیت‌های جدید اعلام‌شده توسط ایالات متحده مخالف است و اقدامات متقابلی را بر اساس اصل عمل متقابل انجام خواهد داد. مائو نینگ تاکید کرد که چین قاطعانه با دستکاری اقدامات پیشگیرانه و کنترل همه گیری در راستای نیل به اهداف سیاسی مخالف است و اقدامات مناسب را مطابق با اصل عمل متقابل انجام می‌دهد. این مقام وزارت خارجه چین تاکید کرد که واکنش دیگر کشورها نسبت به همه گیری کرونا فاقد صلاحیت علمی است.

در اواخر ماه دسامبر، چین اعلام کرد که سیاست‌های مقابله با کووید صفر خود را کنار می‌گذارد و آماده می‌شود تا مرزهای خود را در ژانویه بازگشایی کند. انگلیس، فرانسه و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که از ماه ژانویه الزامات آزمایش COVID-19 را برای مسافران چینی معرفی کرده اند.

بنا به اعلام شبکه «فرانس ۲۴»، وزارت بهداشت فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرانسه ورود مسافرانی که از چین می‌آیند را منوط به داشتن نتیجه منفی آزمایش «کووید -۱۹» که کمتر از ۴۸ ساعت پیش انجام شده، کرده است.

بنا به اعلام وزارت بهداشت فرانسه، این آزمایش در پروازهای مستقیم از چین و پروازهای بدون توقف، به دلیل ترس از افزایش تعداد موارد ابتلاء ضروری است. همچنین فرانسه مسافران پروازهایی که از چین می آیند را ملزم به پوشیدن ماسک کرده است.