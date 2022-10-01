به گزارش خبرگزاری مهر، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، میگوید که آمریکا باید عادت اشتباه توسل به تحریم را ترک کرده و اقدامات سازندهتری را در مسیر پایبندی به برجام اتخاذ کند.
نینگ که در نشست مطبوعاتی معمول وزارت خارجه چین صحبت میکرد، در پاسخ به سوال خبرنگار رویترز درباره اعمال تحریم علیه شرکتهای تسهیل کننده تجارت نفت و پتروشیمی ایران از سوی آمریکا، گفت: چین همواره و قاطعانه با تحریمهای یکجانبه و غیرقابل توجیه مخالفت کرده است.
تحریم جدید آمریکا شامل شرکتهای مستقر در چین نیز میشود و نینگ درباره آن افزود: جامعه بینالملل از جمله چین، در چارچوب قوانین بینالمللی با ایران همکاری معمول داشته است. این (همکاری)، منطقی و قانونی که به هیچ شخص ثالثی صدمه وارد نمیکند، شایسته احترام و صیانت است.
وی افزود: طرف آمریکایی باید عادت غلط توسل به تحریم در هر موقعیتی را ترک کرده و اقدامات دیگری که برای مذاکرات از سرگرفتن پایبندی به توافق هستهای سازندهتر است را اتخاذ کند.
وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) پنجشنبه هفته گذشته طی اطلاعیهای اعلام کرد که ۱۰ شرکت مستقر در امارات متحده عربی، هنگ کنگ، هند، چین و پاناما را به علت آنچه تسهیل تجارت نفتی ایران خوانده شده، تحریم کرده است.
این تحولات در حالی است که دفتر دارل عیسی، نماینده کنگره آمریکا امروز (نهم مهرماه) تأیید کرد که مقامات دولت جو بایدن به قانونگذاران آمریکایی در یک جلسه توجیهی گفته اند که مذاکرات برای احیای توافق هستهای با ایران متوقف شده است.
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