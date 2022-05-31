اتحادیه اروپا مجارستان را از تحریم نفتی روسیه معاف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با اعلام بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه، رهبران اروپایی موافقت کردند مجارستان را از تحریم نفتی روسیه معاف کنند.

در این ارتباط، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد، رهبران اتحادیه اروپا اواخر شب دوشنبه به توافقی مبنی بر کاهش ۹۰ درصدی واردات نفت روسیه و معافیت نفت خام حمل شده از طریق خط لوله به مجارستان دست یافتند.

اورسولا فون در لاین پس از اولین روز نشست اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: «بسیار خوشحالم که رهبران توانستند به طور اصولی در مورد بسته تحریمی ششم به توافق برسند.»

بر اساس نتایج این اجلاس، رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند «بسته ششم تحریم‌ها علیه روسیه، نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحویلی از روسیه به کشورهای عضو را به استثنای نفت خام تحویلی از طریق خط لوله دریایی به مجارستان شامل شود.»

اورسولا فون در لاین همچنین گفت که این توافق امتیاز مهمی را به مجارستان می‌دهد که با تحریم نفت مخالفت کرده است و نفت حمل شده توسط خط لوله دروژبای جنوبی را از تحریم معاف می‌کند.

«ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان هم در یک بیانیه ویدئویی که در فیس بوک منتشر شد، گفت: «ما موفق شدیم ترسناک‌ترین پیشنهاد کمیسیون اروپا در مورد کاهش خرید و تحریم نفت روسیه را درباره مجارستان لغو کنیم.»

پیشتر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین از رهبران اتحادیه اروپا درخواست کرده بود تا در یک کمپین فشار حداکثری علیه مسکو متحد شوند.

اعلام بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه خرید نفت و محصولات نفتی از این کشور را به عنوان مهمترین منبع درآمدی مسکو هدف قرار داده و در صورت اجرایی شدن به سال‌ها روابط گسترده انرژی و تجاری روسیه با اتحادیه اروپا پایان خواهد داد و سطح تعاملات انرژی دو طرف را به حداقل خواهد رساند.

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