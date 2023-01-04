کاهش ۶۰درصدی صادرات سیب/سردخانه های آذربایجان غربی آمونیاکی هستند

سیدسلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۱۹۰ هزار سیب از استان خارج شده است، افزود: سال گذشته میزان صادرات سیب استان در ۹ ماهه ۳۹۰ هزار تن بود که کاهش ۵۰ الی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک ۴۶۰ هزار تن در سردخانه‌های استان باقی مانده است، گفت: قابلیت نگهداری سیب در سردخانه‌های استان محدود است و فرصت صادرات برای صدور این میزان سیب امسال کم است.

ذاکر با بیان اینکه ۹۰ درصد سردخانه‌های استان آمونیاکی است، عنوان کرد: برای اینکه قابلیت نگهداری سیب در سردخانه‌های استان افزایش یابد باید سیستم نگهداری سردخانه‌های استان از آمونیاکی به اتمسفری تغییر یابد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین دست و پاگیر برای صادرات سیب استان افزود: اگر سردخانه‌های استان اتمسفری بودند در طول سال فرصت زیادی برای صادرات سیب داشتیم.

ذاکر با بیان اینکه تغییر سیاست‌ها به صورت سالانه، مشکلات ارزی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها را از مهمترین دلایل کندی روند صادرات سیب استان عنوان کرد و اضافه کرد: باید با تخصیص تسهیلات ویژه ضمن تغییر سیستم سردخانه‌های استان از آمونیاکی به اتمسفری زمینه تهسیل صادرات سیب استان نیز فراهم شود.