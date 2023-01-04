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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۹:۴۶

نماینده مردم ارومیه در مجلس:

کاهش ۶۰درصدی صادرات سیب/سردخانه های آذربایجان غربی آمونیاکی هستند

کاهش ۶۰درصدی صادرات سیب/سردخانه های آذربایجان غربی آمونیاکی هستند

ارومیه - نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از کاهش ۶۰ درصدی صادرات سیب طی سال جاری در استان خبر داد.

سیدسلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۱۹۰ هزار سیب از استان خارج شده است، افزود: سال گذشته میزان صادرات سیب استان در ۹ ماهه ۳۹۰ هزار تن بود که کاهش ۵۰ الی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک ۴۶۰ هزار تن در سردخانه‌های استان باقی مانده است، گفت: قابلیت نگهداری سیب در سردخانه‌های استان محدود است و فرصت صادرات برای صدور این میزان سیب امسال کم است.

ذاکر با بیان اینکه ۹۰ درصد سردخانه‌های استان آمونیاکی است، عنوان کرد: برای اینکه قابلیت نگهداری سیب در سردخانه‌های استان افزایش یابد باید سیستم نگهداری سردخانه‌های استان از آمونیاکی به اتمسفری تغییر یابد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین دست و پاگیر برای صادرات سیب استان افزود: اگر سردخانه‌های استان اتمسفری بودند در طول سال فرصت زیادی برای صادرات سیب داشتیم.

ذاکر با بیان اینکه تغییر سیاست‌ها به صورت سالانه، مشکلات ارزی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها را از مهمترین دلایل کندی روند صادرات سیب استان عنوان کرد و اضافه کرد: باید با تخصیص تسهیلات ویژه ضمن تغییر سیستم سردخانه‌های استان از آمونیاکی به اتمسفری زمینه تهسیل صادرات سیب استان نیز فراهم شود.

کد مطلب 5673192

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      1 0
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      زیاد نمانده که این نماینده محترم هم وقتش تمام بشود کدام حمایت از کشاورزی سیب استان شده که این بار دوم باشد کل سخنان مسولین استان نوش دارو بعد مرگ سیب هست هر سال ضرر میکنیم اقای نماینده یکی نیست که برای شما بگوید کشاورزان سیب بهتر بود پیاز یا سیب زمینی میکاشتند حرف زیاد است ولی همینقدر کافیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • نادر IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام وقت به خیر قربان میگم قیمت سیب تعیر میکنی ینعی گران میشی یا هم این جوری بفروشیم بری اخی برای ما بالا ۱۲تومان گیلو درآمده گشاورز یا بارباکن چه کار کنی

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