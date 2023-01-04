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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۲۵

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت عنوان کرد؛

تولید روزانه ۷۱۲ تن شیرخام در مرودشت

تولید روزانه ۷۱۲ تن شیرخام در مرودشت

مرودشت - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از تولید روزانه ۷۱۲ تن شیر خام در این شهرستان به عنوان قطب تولید شیر در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور امیریان صبح چهارشنبه در این خصوص اظهار کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه مدیریت اطلاعات شیرخام پیش بینی می‌شود تا پایان سال تولید شیر به ۲۶۰ هزار تن برسد.

امیریان با بیان اینکه تولید شیر در شهرستان زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم کرده است، افزود: این میزان شیر از ۱۲۱۸ دامدار، توسط ۱۹ مرکز در شهرستان جمع آوری می‌شود.

امیریان با اشاره به توانمندی این شهرستان در دامپروری و صنایع تبدیلی تصریح کرد: امیدواریم با تحولات ژنتیکی و اصلاح نژاد دام و ورود گاوهای پربازده که توانایی تولید شیر و گوشت بالایی دارند به عرصه تولید در راستای ارتقای بهره وری گام مثبتی برداشته شود.

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت یادآورشد: این شهرستان مقام اول تولید شیر و مقام سوم تولید گوشت قرمز و تخم مرغ در استان فارس را داراست.

کد مطلب 5673233

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