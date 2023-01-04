ظرفیت مناسب پارک های علم و فناوری برای اشتغال دانش آموختگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر علی خیرالدین در حاشیه مراسم افتتاح و رونمایی از استقلال پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان در جمع خبرنگاران به اجرای طرح دستیار فناوری اشاره کرد و گفت: در طرح دستیار فناوری دانشجویان همزمان با تحصیل، به مدت ۶ ماه وارد هسته‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری می‌شوند و به دانشجویان مقطع کارشناسی یک میلیون، کارشناسی ارشد ۲ میلیون تومان و در مقطع دکتری سه میلیون تومان دستمزد پرداخت می‌شود.

وی همچنین به اجرای طرح ترویج کارآفرینی اشاره کرد و افزود: طرح ترویج کارآفرینی در مرحله اول ۳۰ هزار دانشجو تحت پوشش قرار می‌گیرد و دانشجویانی که در دوره های کارفرینی ثبت نام می کنند هر دانشجو یک میلیون حقوق دریافت می‌کنند.

خیرالدین با اشاره‌ به پتانسیل‌های منطقه کاشان در زمینه‌های اسانس، گلاب و فرش گفت: طرح ترویج کارآفرینی فرصت مناسبی را برای تبدیل ایده به محصول و تبدیل دانش به رفاه اجتماعی فراهم می‌کند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، به ۵۴ پارک علم و فناوری در کشور اشاره کرد و افزود: این پارک‌ها زمینه ایجاد یکصد و ۱۱ هزار شغل در حوزه دانش بنیان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته ۴۱ هزار شغل در پارک‌ها ایجاد شده است تاکید کرد: چنانچه به پارک‌ها اعتماد شود و آنها را مورد حمایت قرار دهیم، بستر خوبی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی می‌توانند باشند.

گفتنی است؛ پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، از سال ۱۳۹۷به عنوان پارک علم و فناوری غیاث‌الدین جمشید کاشانی زیرنظر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت می‌کرد که با مجوز اخیر شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به‌صورت مستقل فعالیت خواهد کرد.