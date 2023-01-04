رفع مشکلات گردشگری دماوند نیاز به عزم ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد رسولی نژاد عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری دماوند که با حضور ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، طاهرخانی فرماندار شهرستان دماوند، سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، واحدی، معاون امور مجلس و استان‌های وزیر، مسئولین ادارات شهرستان و جمعی از فعالان حوزه گردشگری و تولید صنایع دستی شهرستان در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری شهرستان دماوند برگزار شد اظهار داشت: نبود جاده کمربندی، مهم‌ترین معضل حوزه گردشگری در شهرستان دماوند است.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی قرار بود که هرچه زودتر بحث طرح‌های احداث کمربندی منطقه گیلاوند را تعیین تکلیف و نهایی کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی عنوان داشت: برای رفع مشکلات حوزه گردشگری شهرستان دماوند، نیاز به عزم ملی و همراهی همه‌جانبه داریم. حوزه گردشگری می‌تواند در کشور و دماوند حرف نخست را بزند، اما لازم است که همه دستگاه‌ها همراهی کنند و سنگ‌اندازی نکنند.