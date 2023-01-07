اقدام سازمان حج برای اختصاص ارز سفر به عتبات عالیات

سیدصادق حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آخرین وضع امنیتی عراق برای سفر به عتبات عالیات به چه صورت است؛ گفت: وضع امنیتی در عراق مناسب و همواره تحت رصد است. برای امنیت سفر به عتبات هزینه‌ای از زائران دریافت می‌شود ما برای امنیت از هر زائر در سفر عتبات ۴ دلار دریافت می‌کنیم و یک مأمور امنیتی در هر اتوبوس استخدام کردیم؛ این مأمور وظیفه هماهنگی با ایستگاه‌های امنیتی در طول سفر را به عهده دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: در تمامی کاروان‌هایی که از سوی سازمان حج و زیارت اعزام می‌شود در یک سال گذشته هیچ مشکل امنیتی نداشته‌ایم. حادثه انفجار یا حادثه ربایشی نداشته‌ایم. حادثه‌ای هم اگر در محلی اتفاق افتاده بلافاصله با بی‌سیم اعلام می‌کنیم از این جهت نگران وضعیت امنیتی زائران نیستیم.

حسینی در خصوص وضع امنیتی سامرا گفت: سامرا در حال حاضر وضعیت امنیتی بدی ندارد؛ مأموران امنیتی در آنجا حضور دارند و زائران به سامرا سفر می‌کنند شرکت‌های امنیتی عراقی که ما با آنها همکاری می‌کنیم اگر مورد مشکوکی در سامرا ببینند به ما اعلام می‌کنند و ما در آن روزهای خاص کاروانی را به سامرا نمی‌بریم در اما در حالت کلی در برنامه همه کاروان‌ها سفر به سامرا هم وجود دارد و هیچ مشکلی برای سفر به سامرا ندارند.

وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تأثیر آن بر قیمت سفر به عتبات عالیات گفت: دلار پیش از این ۲۹ هزار تومان بوده که متأسفانه در حال حاضر با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده است؛ بر همین اساس قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. البته شرکت‌ها به خاطر زائرانی که از قبل ثبت نام کرده بودند ضرر کردند یا سود خود را کاهش دادند اما نگذاشتند قیمت‌ها افزایش پیدا کند؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند و ما نتوانیم ارز سوبسید دار از دولت بگیریم؛ طبیعی است که قیمت‌ها افزایش یابد.

حسینی تاکید کرد: با دولت مکاتبه کردیم که ارز سوبسیددار به ما بدهند و یک خط اعتباری در هر سه ماه با یک نرخ مصوب داشته باشیم تا زائران دچار تلاطم ارزی قیمتی نشوند. مکاتبات مورد نیاز با دولت انجام شده و منتظر پاسخ دولت هستیم.