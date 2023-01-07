واریز بیش از ۸۴ میلیارد تومان به حساب ایتام وفرزندان محسنین البرز

محمد محمدیفرد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بینظیر مردم نیکوکار از طرح اکرام ایتام و محسنین در مقایسه با سایر طرحهای خیر و احسان این نهاد گفت: از ابتدای سال تاکنون معادل ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طرف ۳۲ هزار حامی بهحساب فرزندان مددجویان کمیته امداد امام (ره) البرز در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین واریزشده است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ۳۲ هزار و ۳۷۷ حامی؛ حمایت ۱۴۸۲ یتیم و ۴۶۷۹ فرزند محسنین را بر عهدهدارند گفت: با توجه به مبلغ واریزی حامیان، بهطور میانگین ماهانه فرزندان اکرام یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تومان و فرزندان محسنین ۶۳۵ هزار تومان از طریق کارتهای عضو شتاب بهطور مستقیم بهحساب هر فرزند معنوی واریزمی شود.
محمدی فرد با تأکید بر اینکه عمده نیاز فرزندان محسنین مسکن، جهیزیه و امور تحصیلی است گفت: ایتام و فرزندان محسنین در اثر حمایتهای حامیان نیکوکار توانستهاند به مدارج مهم علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری دست پیدا کنند و نمونههای متعددی از این عزیزان در زمینههای رتبههای برتر کنکور سراسر، قهرمانی رشتههای ورزشی، شعر، تألیف کتاب، حفظ قرآن و … به موفقیت رسیدهاند.
مدیرکل کمیته امداد البرز موفقیت این نهاد در اجرای برنامههای محرومیتزدایی را درگرو مشارکت و همکاری بیشازپیش خیران دانست و یادآور شد: مردم البرز در صورت تمایل میتوانند در طول سال با حضور در واحد طرح اکرام و محسنین مستقر در اداره کل کمیته امداد البرز و دفاتر امداد امام (ره) شهرهای البرز و همچنین تماس با شماره تلفن ۳۲۸۰۱۰۷۱ فرزندان معنوی خود را انتخاب و در این طرح خداپسندانه شرکت کنند.
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