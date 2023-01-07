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۱۷ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۰۵

رئیس کمیته امداد البرز خبر داد؛

واریز بیش از ۸۴ میلیارد تومان به حساب ایتام وفرزندان محسنین البرز

واریز بیش از ۸۴ میلیارد تومان به حساب ایتام وفرزندان محسنین البرز

کرج- رئیس کمیته امداد البرز گفت: ۱۰۶ درصد عملکرد اکرام با واریز بیش از ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب ایتام و فرزندان محسنین توسط حامیان البرزی محقق شد.

محمد محمدی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم نیکوکار از طرح اکرام ایتام و محسنین در مقایسه با سایر طرح‌های خیر و احسان این نهاد گفت: از ابتدای سال تاکنون معادل ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طرف ۳۲ هزار حامی به‌حساب فرزندان مددجویان کمیته امداد امام (ره) البرز در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین واریزشده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ۳۲ هزار و ۳۷۷ حامی؛ حمایت ۱۴۸۲ یتیم و ۴۶۷۹ فرزند محسنین را بر عهده‌دارند گفت: با توجه به مبلغ واریزی حامیان، به‌طور میانگین ماهانه فرزندان اکرام یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و فرزندان محسنین ۶۳۵ هزار تومان از طریق کارت‌های عضو شتاب به‌طور مستقیم به‌حساب هر فرزند معنوی واریزمی شود.

محمدی فرد با تأکید بر اینکه عمده نیاز فرزندان محسنین مسکن، جهیزیه و امور تحصیلی است گفت: ایتام و فرزندان محسنین در اثر حمایت‌های حامیان نیکوکار توانسته‌اند به مدارج مهم علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری دست پیدا کنند و نمونه‌های متعددی از این عزیزان در زمینه‌های رتبه‌های برتر کنکور سراسر، قهرمانی رشته‌های ورزشی، شعر، تألیف کتاب، حفظ قرآن و … به موفقیت رسیده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد البرز موفقیت این نهاد در اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی را درگرو مشارکت و همکاری بیش‌ازپیش خیران دانست و یادآور شد: مردم البرز در صورت تمایل می‌توانند در طول سال با حضور در واحد طرح اکرام و محسنین مستقر در اداره کل کمیته امداد البرز و دفاتر امداد امام (ره) شهرهای البرز و همچنین تماس با شماره تلفن ۳۲۸۰۱۰۷۱ فرزندان معنوی خود را انتخاب و در این طرح خداپسندانه شرکت کنند.

کد مطلب 5675500

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