حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز انسان کامل مومن و انقلابی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد اسماعیل کوثری صبح شنبه در نهمین یادواره شهدای مدافع حرم و سومین سالگرد شهادت سپهبد سردار سلیمانی در اشتهارد با بیان اینکه با حاج قاسم از سال ۱۳۶۰ در دفاع مقدس آشنا شدم، گفت: در آن زمان، حاج قاسم یک جوان ۲۴ ساله از یکی از روستاهای جنوب کرمان بود که وارد جنگ شد و در کوتاه‌ترین زمان استعداد و توانمندیش را نشان داد و از فرماندهان اولیه سپاه در دفاع مقدس بود.

وی ادامه داد: سردار شهید، فرماندهی سپاه در جنگ را نه به خاطر کسب جایگاه، درجه و امتیاز بلکه از روی تکلیف همچون حسن باقری، حاج احمد کاظمی و حاج علی فضلی این مسئولیت را پذیرفت.

سردار کوثری یادآور شد: سپهبد قاسم سلیمانی باانگیزه الهی، خلاقیت و اخلاق حسنه توانست نیروهای مردمی و بسیج را جذب کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان دو ابر قدرت شرق و غرب، سازمان ملل و کشورهای عربی اروپا پشت صدام قرار گرفتند تا بلکه بتوانند نظام جمهوری اسلامی را از پا دربیاورند و نظام دلخواه خودشان را احیا کنند، گفت: در این شرایط جنگی فرماندهان و رزمندگانی مثل قاسم سلیمانی اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن باقی بماند.

در پایان، وی شهید سلیمانی را نمونه بارز انسان کامل مؤمن و انقلابی دانست و مطرح کرد: اخلاص و تقوا از ویژگی‌های شاخص این سردار شهید بود و همین امر سبب شد چنین عظمتی را برای خود و انقلاب ایجاد کند.