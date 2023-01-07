ابداع روتر وای فای با آنتن هایی که کاربر را در خانه دنبال می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، روتر مذکور «RadiX BE۲۲۰۰ Turbo» نام دارد که مخصوص وای فای با قابلیت‌هایی خارق العاده است تا تضمین شود کاربر به سرعت به اینترنت وای فای پر سرعت متصل می‌شود.

هر چند استاندارد جدید وای فای هنوز نهایی نشده اما روتر مذکور برای پشتیبانی از «وای فای ۷» طراحی شد و همچنین مجهز به فناوری AI QoS است که هنگام بازی‌های رایانه‌ای یا ترجیح دهی نوع متفاوتی از ویدئوهای در حال پخش به کار می‌آید و سرعت ارتباط رایانه با سرور بازی‌ها را ارتقا دهد. پهنای باند روتر ام اس آی ۳۲۰ مگاهرتز است و شرکت مدعی است در مقایسه با روترهای «وای فای ۶» معمول ۴ بار سریع‌تر عمل می‌کند.

اما نکته متمایز درباره RadiX آنتن‌های آن است که برخلاف روترهای معمول دیگر می‌تواند به طور خودکار موقعیت خود را طوری تنظیم کند تا زمان حرکت کاربر در خانه، دستگاه‌های خاصی را دنبال و بهترین پوشش وای فای را ارائه کند.

البته پیش بینی نمی‌شود این روتر قبل از ۲۰۲۴ میلادی برای فروش عرضه شود. زیرا چند مانع مهم در این مسیر وجود دارد که یکی از آنها نهایی سازی استاندارد وای فای و چالش‌های دیگر مانند تضمین قدرت موتور آنتن‌های دستگاه برای فعالیت مداوم در چند ماه و سال است.