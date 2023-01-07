  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲

ابداع روتر وای فای با آنتن هایی که کاربر را در خانه دنبال می کنند

ابداع روتر وای فای با آنتن هایی که کاربر را در خانه دنبال می کنند

«ام اس آی» درنمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی۲۰۲۳ از یک روتر با آنتن هایی رونمایی کرده که هنگام حرکت کاربر در خانه پوشش وای فای قدرتمندتر ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، روتر مذکور «RadiX BE۲۲۰۰ Turbo» نام دارد که مخصوص وای فای با قابلیت‌هایی خارق العاده است تا تضمین شود کاربر به سرعت به اینترنت وای فای پر سرعت متصل می‌شود.

هر چند استاندارد جدید وای فای هنوز نهایی نشده اما روتر مذکور برای پشتیبانی از «وای فای ۷» طراحی شد و همچنین مجهز به فناوری AI QoS است که هنگام بازی‌های رایانه‌ای یا ترجیح دهی نوع متفاوتی از ویدئوهای در حال پخش به کار می‌آید و سرعت ارتباط رایانه با سرور بازی‌ها را ارتقا دهد. پهنای باند روتر ام اس آی ۳۲۰ مگاهرتز است و شرکت مدعی است در مقایسه با روترهای «وای فای ۶» معمول ۴ بار سریع‌تر عمل می‌کند.

اما نکته متمایز درباره RadiX آنتن‌های آن است که برخلاف روترهای معمول دیگر می‌تواند به طور خودکار موقعیت خود را طوری تنظیم کند تا زمان حرکت کاربر در خانه، دستگاه‌های خاصی را دنبال و بهترین پوشش وای فای را ارائه کند.

البته پیش بینی نمی‌شود این روتر قبل از ۲۰۲۴ میلادی برای فروش عرضه شود. زیرا چند مانع مهم در این مسیر وجود دارد که یکی از آنها نهایی سازی استاندارد وای فای و چالش‌های دیگر مانند تضمین قدرت موتور آنتن‌های دستگاه برای فعالیت مداوم در چند ماه و سال است.

کد مطلب 5675555
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها