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۱۷ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۳۳

فرماندار گراش:

طرح نهضت ملی مسکن در گراش با سرعت بیشتر پیگیری شود

طرح نهضت ملی مسکن در گراش با سرعت بیشتر پیگیری شود

گراش - فرماندار گراش خواستار سرعت بخشیدن به ایجاد یک هزار و ١٠٠ واحد مسکن نهضت ملی مسکن در این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود طاهرزاده صبح شنبه در بازدید میدانی از طرح اقدام ملی مسکن ۱۶۴ واحدی این شهرستان در جریان امور قرار گرفت و سرعت‌بخشیدن به آن را خواستار شد.

محمود طاهرزاده فرماندار گراش با بیان اینکه در حال حاضر ساخت ۱۱۰۰ مسکن نهضت ملی و اقدام ملی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: مشکل کمبود زمین برای ساخت و زیر ساخت‌ها مورد نیاز مسکن برای افق چهار ساله در شهرستان تأمین شده است.

وی گفت: تاکنون ۵۰۷۵ نفر در شهرستان گراش متقاضی مسکن در سامانه راه و شهرسازی ثبت نام کردند که از این تعداد فعلاً ۲۱۰۸ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و برای همه اینها بنیاد مسکن پرونده تشکیل داده است و مابقی آنها نیز در دست بررسی هستند.

فرماندار گراش اضافه کرد: در فاز نخست برای ساخت ۱۶۴ واحد طرح اقدام ملی مسکن ۲ هکتار و ۲۰۰ متر مربع زمین جنب مسکن مهر قدیم تأمین شده است و در فاز دوم نیز ۷۷ هکتار زمین در کنار مجتمع فنی حرفه‌ای برای ۹۰۰ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن طراحی شده است.

وی گفت: همچنین در فاز سه ۴۰ هکتار زمین در تنگ حسین برای ۴۲۰ متقاضی تأمین شده است و در فاز چهار ۶۰ هکتار زمین به عنوان طرح اراضی پیشنهادی در مجاورت ۷۷ هکتاری در حال واگذاری زمین و آماده سازی نقشه است.

محمود طاهرزاده تسریع در اجرای طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را از اولویت دولت مردمی و جهادی سیزدهم دانست و تصریح کرد: ضروری است همه دستگاه‌های خدمات‌رسان با قید فوریت با برنامه‌ریزی و توسعه شبکه مورد نیاز به خصوص در حوزه آب، برق و گاز اقدامات لازم را انجام دهند تا همزمان با اجرای طرح‌ها خدمات زیربنایی تأمین شود.

فرماندار گراش با بیان اینکه پروژه اقدام ملی مسکن در دولت گذشته شروع شد، افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم این پروژه در شهرستان سرعت گرفت و در تلاش هستیم تا در کوتاه‌ترین زمان و با حداقل قیمت به اتمام برسد.

محمود طاهرزاده بر ضرورت تسریع در ساخت مسکن با توجه به نیاز مردم این شهرستان تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: پروژه نهضت ملی مسکن یکی از خدمت اولویت دار دولت مردمی بوده و باید مدیران از تمام ظرفیت‌های موجود برای خانه دار نمودن اقشار مختلف مردم استفاده بهینه کنند.

کد مطلب 5675618

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