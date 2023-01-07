سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست کردستان، اقبال حمیدی اظهار داشت: با شروع پاییز و سرد شدن تدریجی هوا مهاجرت پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی از عرضهای شمالی که هوای سردتری دارند به طرف عرضهای جنوبی که دمای هوا گرمتر است آغاز میشود.
وی افزود: سرشماری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی بر اساس زمان بندی از ۱۱ دی ماه سال جاری در کردستان آغاز و تا ۱۱ بهمن ادامه دارد.
حمیدی اظهار داشت: این سرشماری در منابع آبی و سدهای استان و به ویژه در تالاب بینالمللی زریبار مریوان که به دلیل برخورداری از شرایط زیستی مناسب، امنیت و آب و غذای کافی، به یکی از زیستگاههای امن برای بسیاری از پرندگان مهاجر تبدیل شده است، توسط کارشناسان این ادارهکل، محیط بانان و تعدادی از پرنده شناسان متخصص انجام میشود.
وی افزود: سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی به منظور دستیابی به آمار دقیق، تعداد گونهها، ترکیب جمعیتی گونهها، بررسی تغییرات احتمالی در کانونهای جمعیتی پرندگان و اطلاع از شیوع بیماریها مانند بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان و همچنین بررسی میزان سلامتی زیستگاهها انجام میشود.
حمیدی یادآور شد: تالاب بینالمللی زریبار با ۷۴۷۹ قطعه پذیرای بیشترین جمعیت پرنده مهاجر آبزی در سال ۱۴۰۰ بوده و بیشترین تنوع پرنده در تالاب زریبار با ۲۸۳ گونه خانواده مرغابی سانان و غازسانان میباشند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ هزار قطعه پرنده در کل منابع آبی استان سرشماری شد و در این سرشماری تجهیزاتی مانند دوربین چشمی، تلسکوپ، دوربین فیلمبرداری، قایق موتوری و … استفاده میشود.
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