سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست کردستان، اقبال حمیدی اظهار داشت: با شروع پاییز و سرد شدن تدریجی هوا مهاجرت پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی از عرض‌های شمالی که هوای سردتری دارند به طرف عرض‌های جنوبی که دمای هوا گرم‌تر است آغاز می‌شود.

وی افزود: سرشماری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی بر اساس زمان بندی از ۱۱ دی ماه سال جاری در کردستان آغاز و تا ۱۱ بهمن ادامه دارد.

حمیدی اظهار داشت: این سرشماری در منابع آبی و سدهای استان و به ویژه در تالاب بین‌المللی زریبار مریوان که به دلیل برخورداری از شرایط زیستی مناسب، امنیت و آب و غذای کافی، به یکی از زیستگاه‌های امن برای بسیاری از پرندگان مهاجر تبدیل شده است، توسط کارشناسان این اداره‌کل، محیط بانان و تعدادی از پرنده شناسان متخصص انجام می‌شود.

وی افزود: سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی به منظور دستیابی به آمار دقیق، تعداد گونه‌ها، ترکیب جمعیتی گونه‌ها، بررسی تغییرات احتمالی در کانون‌های جمعیتی پرندگان و اطلاع از شیوع بیماری‌ها مانند بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان و همچنین بررسی میزان سلامتی زیستگاه‌ها انجام می‌شود.

حمیدی یادآور شد: تالاب بین‌المللی زریبار با ۷۴۷۹ قطعه پذیرای بیشترین جمعیت پرنده مهاجر آبزی در سال ۱۴۰۰ بوده و بیشترین تنوع پرنده در تالاب زریبار با ۲۸۳ گونه خانواده مرغابی سانان و غازسانان می‌باشند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ هزار قطعه پرنده در کل منابع آبی استان سرشماری شد و در این سرشماری تجهیزاتی مانند دوربین چشمی، تلسکوپ، دوربین فیلمبرداری، قایق موتوری و … استفاده می‌شود.