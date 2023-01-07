به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه طرح آبرسانی به ۴ روستای پیشوا با حضور فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران و سایر مسئولان به بهره‌برداری رسید.

بر اساس این گزارش این طرح با ۵۸۷ میلیارد ریال اعتبار در روستای شوران از توابع بخش جلیل‌آباد پیشوا برگزار شد.

گفتنی است که این طرح آبرسانی شامل یک هزار و ۴۸۶ متر لوله کشی و نصب ۷۷ انشعاب در روستای شوران، یک هزار و ۹۳۴ متر لوله کشی و نصب ۱۱۲ انشعاب در روستای علی‌آباد، ۶۳۹ متر لوله کشی و نصب ۲۷ انشعال در روستای آهیه و یکهزار و ۹۳۹ متر لوله کشی و نصب ۸۱ انشعاب در روستای قشلاق گنجی است.

لازم به ذکر ایت که خط انتقال آب چاه شوران به قلعه شوران به طول یکهزار و ۱۵۰ متر و حفر، تجهیز و نیرورسانی آب روستای شورای نیز امروز افتتاح و به بهره‌برداری رسید.