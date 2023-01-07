ابراز امیدواری ترکیه درباره تمدید آتش بس در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ابراهیم کالین سخنگوی رسمی ریاست جمهوری ترکیه نسبت به تمدید آتش بس اعلامی از سوی روسیه در خطوط درگیری در اوکراین ابراز امیدواری کرد.

بر اساس این گزارش، ابراهیم کالین گفت: از دیدگاه ما آتش بس نباد ۳۶ ساعت باشد بلکه باید طولانی‌تر باشد. هنوز تصمیم یکپارچه ای بین طرف‌ها پیرامون این موضوع اتخاذ نشده و این نشانگر بحرانی است که طرف‌های بحران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

این در حالی است که وزارت دفاع روسیه گفت که این کشور علیرغم نقض مکرر آتش بس مربوط به کریسمس از سوی اوکراین، به این آتش بس پایبند بوده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های شبانه روز گذشته با نیروهای اوکراینی، موارد مکرری از نقض آتش بس کریسمس از سوی نیروهای اوکراینی مشاهده شد.

وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در گزارش روزانه خود آخرین ارزیابی از تحولات میدان نبرد با اوکراین را به شرح زیر اعلام کرد: از ساعت ۱۲ ظهر روز ۶ ژانویه به وقت مسکو، نیروهای روسی آتش بس را در سراسر خط مرزی در منطقه عملیات ویژه نظامی رعایت کرده‌اند. با این حال در نقطه مقابل، نیروهای اوکراینی بدون توجه به آتش بس، به گلوله باران مناطق مسکونی و مواضع روسیه ادامه داده‌اند.

«مارتین گریفیتس» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه روز جمعه درپیامی توییتری از پیشنهاد آتش بس یکجانبه از سوی روسیه در خصوص درگیری‌ها دراوکرانی استقبال کرده بود.

در پیام توییتری معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در این خصوص آمده است: آتش بس ۳۶ ساعته روسیه که از ظهر امروز در اوکراین آغاز شد، یک خبر خوب است. این آتش بس فرصتی را برای ارسال کمک‌های ضروری به افرادی که به دلیل درگیری‌های شدید قادر به دسترسی به آنها نبوده‌ایم، فراهم می‌کند.