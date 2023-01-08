به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین نشست آینهبندان با موضوع نقد و بررسی رمان «بوماران» سهشنبه ۲۰ دی توسط دفتر داستان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار میشود.
در اینجلسه نقد و بررسی کتاب محبوبه حاجیاننژاد (نویسنده)، محمدکاظم مزینانی (منتقد) و حسینعلی جعفری (کارشناس مجری) حضور دارند.
کتاب «بوماران» اثری از محبوبه حاجیاننژاد است که تاثیر جنگ و حوادث پیرامون آن را بر خانواده و نسل جوان نشان میدهد. زمان داستان اینکتاب، مربوط به سالهای اول جنگ ایران با عراق است و به قصه خیانتی در دل جنگ میپردازد. «بوماران» که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است قصه یک تصمیم و یک انتخاب در متن جنگ که در لحظهای حساس در رخ میدهد و سرنوشت شخصیت اصلی داستان را دگرگون میسازد روایت میکند.
چهلمین نشست آینه بندان سهشنبه ۲۰ دی از ساعت ۱۵ در سالن استاد طاهره صفارزاده حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار میشود.
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