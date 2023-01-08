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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵

در چهلمین نشست آینه‌بندان؛

رمان «بوماران» نقد و بررسی می‌شود

رمان «بوماران» نقد و بررسی می‌شود

چهلمین نشست آینه‌بندان با محوریت نقد و بررسی رمان «بوماران» نوشته محبوبه حاجیان‌نژاد روز سه‌شنبه ۲۰ دی در حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین نشست آینه‌بندان با موضوع نقد و بررسی رمان «بوماران» سه‌شنبه ۲۰ دی توسط دفتر داستان مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار می‌شود.

در این‌جلسه نقد و بررسی کتاب محبوبه حاجیان‌نژاد (نویسنده)، محمدکاظم مزینانی (منتقد) و حسینعلی جعفری (کارشناس مجری) حضور دارند.

کتاب «بوماران» اثری از محبوبه حاجیان‌نژاد است که تاثیر جنگ و حوادث پیرامون آن را بر خانواده و نسل جوان نشان می‌دهد. زمان داستان این‌کتاب، مربوط به سال‌های اول جنگ ایران با عراق است و به قصه خیانتی در دل جنگ می‌پردازد. «بوماران» که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است قصه یک تصمیم و یک انتخاب در متن جنگ که در لحظه‌ای حساس در رخ می‌دهد و سرنوشت شخصیت اصلی داستان را دگرگون می‌سازد روایت می‌کند.

چهلمین نشست آینه‌ بندان سه‌شنبه ۲۰ دی از ساعت ۱۵ در سالن استاد طاهره صفارزاده حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5676382

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