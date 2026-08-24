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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

بهره‌برداری از ۶۹ پروژه با اعتبار ۱۸.۸ همتی در داراب فارس

بهره‌برداری از ۶۹ پروژه با اعتبار ۱۸.۸ همتی در داراب فارس

داراب- فرماندار ویژه داراب از افتتاح و بهره‌برداری ۶۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله جوکار ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان داراب، گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۶۹ پروژه کلان در حوزه‌های مختلف با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱۸.۸ همت، آماده افتتاح و بهره‌برداری شده است.

وی افزود: این حجم از سرمایه‌گذاری در راستای توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌های شهرستان انجام شده و پروژه‌های آماده بهره‌برداری، حوزه‌های مهمی همچون آب، برق، زیرساخت‌های صنعتی، خدمات امدادی و توسعه روستایی را در بر می‌گیرد.

فرماندار ویژه داراب با بیان اینکه تلاش شده آثار اجرای این پروژه‌ها تمامی نقاط شهرستان را در بر بگیرد، ادامه داد: بخش‌های فورگ، رستاق، جنت و فسارود نیز از جمله مناطقی هستند که از برکات اجرای این طرح‌ها بهره‌مند خواهند شد.

جوکار تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و استانی انجام خواهد شد و افتتاح این طرح‌ها گامی مهم در مسیر رفع محرومیت، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات عمومی در شهرستان داراب به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این پروژه‌ها و ورود آنها به مرحله بهره‌برداری، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و بهبود سطح رفاه شهروندان دارابی را نیز فراهم کند.

کد مطلب 6926144

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