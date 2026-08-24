به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله جوکار ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان داراب، گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۶۹ پروژه کلان در حوزه‌های مختلف با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱۸.۸ همت، آماده افتتاح و بهره‌برداری شده است.

وی افزود: این حجم از سرمایه‌گذاری در راستای توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌های شهرستان انجام شده و پروژه‌های آماده بهره‌برداری، حوزه‌های مهمی همچون آب، برق، زیرساخت‌های صنعتی، خدمات امدادی و توسعه روستایی را در بر می‌گیرد.

فرماندار ویژه داراب با بیان اینکه تلاش شده آثار اجرای این پروژه‌ها تمامی نقاط شهرستان را در بر بگیرد، ادامه داد: بخش‌های فورگ، رستاق، جنت و فسارود نیز از جمله مناطقی هستند که از برکات اجرای این طرح‌ها بهره‌مند خواهند شد.

جوکار تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و استانی انجام خواهد شد و افتتاح این طرح‌ها گامی مهم در مسیر رفع محرومیت، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات عمومی در شهرستان داراب به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این پروژه‌ها و ورود آنها به مرحله بهره‌برداری، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و بهبود سطح رفاه شهروندان دارابی را نیز فراهم کند.