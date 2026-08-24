نزاع و درگیری منجر به قتل در سراب و دستگیری ۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی فراقی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری خونین در یکی از روستاهای شهرستان سراب ماموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر و مشخص گردید که فردی ٥٧ ساله در یک نزاع از ناحیه اعضای بدن مورد ضرب و جرح قرار گرفته و جهت درمان و مداوا به بیمارستان سراب منتقل و نهایتا مداوای پزشکان نتیجه بخش نگردیده و فوت نموده است.

این مقام انتظامی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان پس از کسب اطلاعات اولیه از مخفیگاه قاتلان که از محل متواری شده بودند، با هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه ۳ نفر قاتل را دستگیر و تحقیقات بعمل آمده و اعتراف متهمان به قتل، مشخص شد بر سر موضوع حق آبه چاه عمیق با مقتول درگیر شده و وی را با ضربات سخت به قتل رسانده اند