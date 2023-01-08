به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مدیران منطقه ۱۱ شهرداری تهران با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران برگزار شد. سید محمد موسوی در این نشست ضمن اشاره به الزام تجدید دیدار و گفت‌و گو با مدیران میانی در خصوص موانع اجرایی در امور گفت: دیدار چهره به چهره با تصمیم گیران و تصمیم سازان خانواده مدیریت شهری منطقه ۱۱ با حضور کلیه مدیران موضوع مهم است چرا که شما در پیشبرد امور تأثیرگذار هستید و هدف ما گپ بی واسطه با مدیران میانی بود.

شهردار منطقه ۱۱ تهران خاطرنشان کرد: از سویی نیز قصد بر سپاسگزاری نسبت به تلاش‌های یک سال و شش ماهه اخیر شما داشتیم که با مشارکت این خانواده موفقیت‌های زیادی برای منطقه ۱۱ کسب شد که نتیجه خدمت به شهر و شهروندان را در پیش داشت.

وی ضمن اشاره به شهادت شهید سلیمانی و وفات حضرت ام البنین علیه السلام افزود: مادران شهدا در تعالی جامعه نقش مهمی داشتند و در جایگاهی که هستیم باید به یاد داشته باشیم در مقابل خون شهدا مسئولیم.

موسوی نکات قابل طرح در این نشست را به سه بخش تقسیم کرد و گفت: در بخش نخست توصیه‌هایی اخلاقی از قرآن و سنت حسنه برای شما و خودم در مقام مسئولیت و مدیریت دارم و در بخش دوم سخنانم نکات کاری را طرح خواهم کرد و در بخش سوم نیز برای پاسخ به سوالات و گفت و گو با شما حاضر هستم.

در نشست مدیران شهرداری منطقه ۱۱؛ شهردار منطقه ۱۱ تهران ضمن اشاره به نکات و سیره اخلاقی در مدیریت گفت: قرآن نقشه راه زندگی است که در آن راه آرامش را یاد خداوند ذکر کرده است و ما باید برای آرامش در هر کاری حضور خداوند را ملاک قرار دهیم. قطعاً در خدمت به خلق خدا هم آرامش نهفته است که این توفیق را ما داریم.

وی افزود: شهید سلیمانی تمام زندگی اش را وقف خدمت به مردم کرد؛ آرامش در خدمت است نه سکون. هوش سرمایه سازی نیز عامل آرامش است تا به اهدافمان برسیم.

موسوی گفت: موفقیت بر حسب شانس نیست و این یک فرآیند است و هوش سرمایه سازی یعنی اصلاح باورهای غلط و قضاوت‌های ناصحیح در امور. کسانی که نیمه خالی لیوان را می‌بینند مشاوران خوبی برای مدیریت شما نیستند. باید از کارهای کم اهمیت و بی هدف دوری کنید.

شهردار منطقه ۱۱ تهران در جمع مدیران منطقه ۱۱ از اهمیت زمان گفت: نباید از زمان و فرصت غافل شد و تمرکز را روی اهداف اولویت دار بگذارید. زمان اجازه رسیدن به همه اهداف را نمی‌دهد لذا باید طبقه بندی و برنامه ریزی کرد که سحرخیز بودن و آغاز امور در ساعات ابتدایی روز کمک به این مهم می‌کند.

وی همچنین در ادامه توصیه‌های اخلاقی به مدیران عنوان کرد: از قضاوت‌های ناصحیح دوری کنید. به جای توجه به عیوب دیگران خودمان را بررسی کنیم و عیوب خودمان را جویا شویم و اگر روی عملکرد خودمان متمرکز شویم نتیجه بهتری می‌گیریم. کسی می‌تواند محله و منطقه‌اش را اصلاح و مدیریت کند که ابتدا خودش را مدیریت کرده باشد لذا قبل رسیدگی به حساب دیگران به حساب خودمان رسیدگی کنیم و استمرار کارهای خوب ما را به مقاصد می‌رساند.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: باید شاکر باشیم چرا که فرصت خدمت به ما داده شده و شکرگزاری این نعمت مهم است.