خسروی: امروز نیازمند الگوی صبر و مقاومت آزادگان در اسارت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، همایش «الماس‌های درخشان» ظهر دوشنبه با حضور جمعی از آزادگان استان چهارمحال و بختیاری و با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

صابر خسروی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهید انقلاب، اظهار کرد: سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را گرامی می‌داریم و امروز در محضر این آزادگان هستیم.

خسروی با ذکر اینکه آزادگان با لبیک‌گویی به شعار «هیهات منا الذله» سیدالشهدا علیه السلام قدم در این مسیر نهادند، ادامه داد: آزادگان جان خود را کف دست گذاشتند و برای حفظ وجب به وجب از خاک پاک میهن به نبرد حق علیه باطل رفتند.

وی بیان کرد: آزادگان در ایام اسارت نیز از الگوی صبر و استقامت اسرای کربلا خاصه امام زین العابدین (ع) و حضرت زینب (س) راه مقاومت را در پیش گرفتند و در خاک رژیم بعث ایستادگی کردند، زخم زبان شنیدند، شکنجه‌های دردآور دیدند و زخم‌ و زبان‌های روانی را تحمل کردند. آزادگان در اسارت و با دستان خالی ندای امامشان را لبیک گفتند و دشمن زبون را تحقیر کردند.

خسروی با تصریح اینکه آزادگان پرچم مقدس جمهوری اسلامی را در خاک دشمن به اهتزاز درآوردند، افزود: لذا امروز از آزادگان دعوت کردیم تا آموزه‌های مقاومت آنها را الگو قرار دهیم و یاد بگیریم. چرا که امروز با فضای دفاع مقدس بیگانه نیستیم و در شرایط کنونی کشورمان باید آموزه‌های مقاومت و صبر و استقامت آزادگان به گوش همگان برسد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بیان کرد: امروز مراسم رونمایی از خاطرات آزاده سرافراز جعفرقلی جعفری را با عنوان «اسیر شماره ۱۷۹۲۲» شاهدیم.

خسروی گفت: سال گذشته نیز اقداماتی در جهت ثبت و به کتاب درآوردن یادداشت‌ها و خاطرات آزادگان استان از دوران اسارت انجام گرفت و این آمادگی همچنان وجود دارد که این روند تداوم یابد تا مردم بتوانند این مطالب را بخوانند و از الگوی صبر و استقامت آزادگان درس بگیرند.