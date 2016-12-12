به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، سید بیوک موسوی در جمع فرهنگیان گفت:ایجاد امنیت و آرامش در کنار برقراری انسجام و وحدت در جامعه را از مولفه‌های عملکرد دستگاه‌های مدیریتی دولت تدبیر و امید در استان و کشور عنوان نمود و افزود: دولت یازدهم باور دارد که باید فضای باز سیاسی به منظور ارائه نظرات و انتقادات سازنده در مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی ایجاد شود و این دولت با جدیت از بروز رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی جلوگیری می نماید.

وی به اقدامات برجسته و مهم دولت تدبیر و امید اشاره نمود و با انتقاد از عدم انعکاس صحیح و کامل دستاوردها اظهار داشت: مظلومیت دولت یازدهم تا حدی است که علیرغم اقدامات بزرگ و شایسته‌ای از قبیل جلوگیری از فساد مالی، انجام نظارت‌های دقیق و مستمر و جلوگیری از برخی هزینه‌های ناصحیح، انعکاس مطلوب و گسترده ای در کشور نداشته است.

معاون استانداری زنجان همچنین به ایجاد هیاهو و بزرگ نمایی در بروز برخی مشکلات محدود نظیر "فیش‌های نجومی" در کشور توسط برخی متخصصین جنگ روانی اشاره نمود و گفت: گروهی خارج از دستگاه‌های دولتی در کمین هستند تا با فضاسازی در جامعه، تخلفات سهمگین و تاسف‌بار گذشته نظیر اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی، موضوع "بابک زنجانی" و اتفاقات شهرداری تهران را که در تاریخ دولت‌ها بی سابقه بوده کمرنگ جلوه دهند و موضوع "فیش‌های نجومی" را بزرگ نمایی نمایند.

موسوی یادآور شد: هرچند مسئله "فیش‌های نجومی" بر اساس تبصره و مصوبه سال ۸۷ و آن هم در سطح برخی از بانک‌ها و موسسات اقتصادی که اغلب خارج از بدنه دولت بودند به وقوع پیوست، ولی برخورد شدیدی با متخلفان انجام شد و بخش قابل توجهی از مبالغ برگشت داده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع گروهی از فرهنگیان استان، خود سانسوری و پرهیز از بیان صریح اقدامات انجام شده از سوی مدیران دستگاه‌های دولتی را از دیگر دشواری‌های دولت تدبیر و امید برشمرد و اظهار داشت: عدم بیان صریح نظرات و انتقادات از سوی مدیران بدنه اجرایی کشور موجب شده برخی از مدیران کنونی سیاست‌ها و اقدامات دولت را باور نداشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان ایجاد امنیت و آرامش را از ویژگی‌ها و مولفه‌های مدیریتی در استان و کشور برشمرد و تصریح داشت: ایجاد آرامش در جامعه به معنای بروز "سکوت گورستانی" و مطلق نیست بلکه باید فضای لازم برای ارائه انتقادات منصفانه از سوی اقشار مختلف، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای فراهم شود، چرا که انتقادات سازنده شکوفایی و پویایی را بدنبال خواهد داشت.

موسوی همچنین ایجاد انسجام و وحدت در جامعه را از دیگر شاخصه‌های مدیریتی دانست و افزود: این وحدت باید چندسویه و در میان تمامی افراد و اقشاری که سیاست‌های دولت را باور دارند، ایجاد شود.

معاون استاندار زنجان حضور فعال مدیران همسو با دولت را در تمامی حوزه‌های مختلف کشور ضروری خواند و خاطرنشان کرد: این حضور به معنای ریل‌گذاری و تسهیل و تسریع در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید که نشأت گرفته از انتخاب و آراء مردم می باشد، باید انجام پذیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان زنجان به لحاظ برخورداری از نیروهای خالص و صادق در تمامی حوزه‌ها، و توجه مدیریت عالی استان در انتخاب مدیران شایسته و توانمند، اظهار داشت: انتخاب افراد و مدیران شایسته‌تر در تمام سطوح جامعه می تواند در ایجاد امید و شادابی در میان عموم مردم موثر باشد.

موسوی حاکمیت "عقلانیت" و تصمیم‌گیری بر اساس فکر و خِرد جمعی متفکران در جامعه را مهم و موثر دانست و عنوان داشت: همه مدیران و فعالان جامعه، باید در خدمت‌رسانی به مردم و اطلاع‌رسانی اقدامات گسترده دولت اهتمام جدی‌تری داشته باشند.

وی به شکاف و فاصله بوجود آمده در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره نمود و یادآور شد: حفظ انسجام و همدلی میان مردم و نیروهای همسو با دولت نه تنها در ایام انتخابات، بلکه در سایر زمان ها نیز بسیار موثر خواهد بود.