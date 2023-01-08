به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با همکاری کنفرانس بین المللی فناوری های موج میلیمتری و تراهرتز (MMWaTT) نخستین رویداد رفع نیازهای فناورانه همراه اول در حوزه رادیویی را برگزار می کند.

این رویداد با هدف توانمندسازی اکوسیستم دانش بنیان در حوزه رادیویی و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های فناور و تیم های دانشگاهی با تاکید بر نگاه بومی در حل نیازهای فناورانه همراه اول برگزار می شود.

چالش ها و نیازهای فناورانه همراه اول در حوزه رادیویی در دو عنوان طراحی و ساخت mm-Wave AAU و طراحی و ساخت E-Band Link برای این رویداد تشریح شده و در ادامه طرح های پیشنهادی از علاقه مندان دریافت و با طرح های برگزیده و مورد تایید همراه اول قرارداد تحقیق و توسعه منقعد خواهد شد.

همراه اول از تمامی اساتید، تیم های دانشگاهی و شرکت های فعال این حوزه دعوت کرده تا با ارسال طرح های پیشنهادی خود تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱، در این رویداد شرکت کنند.

گفتنی است جلسه تشریح نیازمندی های همراه اول در دو عنوان مذکور روز سه شنبه ۴ بهمن برگزار خواهد شد و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی http://mmwatt.kntu.ac.ir/page_۴۶۱۵.html مراجعه کنند.