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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۰۴

سخنگوی صمت خبر داد؛

عرضه ۱۷۰ هزار خودروی داخلی در روزهای آتی/ انجام ۴۰ هزار ثبت سفارش

عرضه ۱۷۰ هزار خودروی داخلی در روزهای آتی/ انجام ۴۰ هزار ثبت سفارش

سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به انجام ۴۰ هزار ثبت سفارش برای واردات خودرو، از عرضه حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی تولید داخل طی روزهای پیش رو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید قالیباف در مورد واردات خودرو، اظهار کرد: تا امروز حدود ۴۰ هزار ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام شده است و اولین فروش خودروهای خارجی در دی ماه انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت افزود: تمام مجوزهای لازم برای فروش و شماره گذاری خودروهای خارجی انجام شده است و اکنون هیچ مانعی برای واردات، ترخیص، شماره گذاری و فروش خودرو وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر شتاب گرفتن واردات، به فروش‌های بزرگ خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت: در راستای هدف گذاری انجام شده وزارت صمت مبنی بر عرضه ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در ۶ ماه آینده، طی روزهای پیش رو مجموعاً حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی تولید داخل توسط دو شرکت بزرگ خودروساز عرضه خواهد شد.

مشاور وزیر صمت به عرضه ۴ هزار دستگاه شاهین که امروز در بورس انجام شد اشاره کرد و افزود: برای این تعداد عرضه تنها ۱۵۴۵ متقاضی وجود داشت که توانستند با همان قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان خودرو را خریداری کنند.

قالیباف گفت: عرضه خودرو افزایش خواهد یافت که قطعاً موجب اشباع بازار و حذف تقاضای سرمایه‌ای می‌شود.

کد مطلب 5676897
سمیه رسولی

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