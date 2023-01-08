عرضه ۱۷۰ هزار خودروی داخلی در روزهای آتی/ انجام ۴۰ هزار ثبت سفارش

به گزارش خبرنگار مهر، امید قالیباف در مورد واردات خودرو، اظهار کرد: تا امروز حدود ۴۰ هزار ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام شده است و اولین فروش خودروهای خارجی در دی ماه انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت افزود: تمام مجوزهای لازم برای فروش و شماره گذاری خودروهای خارجی انجام شده است و اکنون هیچ مانعی برای واردات، ترخیص، شماره گذاری و فروش خودرو وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر شتاب گرفتن واردات، به فروش‌های بزرگ خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت: در راستای هدف گذاری انجام شده وزارت صمت مبنی بر عرضه ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در ۶ ماه آینده، طی روزهای پیش رو مجموعاً حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی تولید داخل توسط دو شرکت بزرگ خودروساز عرضه خواهد شد.

مشاور وزیر صمت به عرضه ۴ هزار دستگاه شاهین که امروز در بورس انجام شد اشاره کرد و افزود: برای این تعداد عرضه تنها ۱۵۴۵ متقاضی وجود داشت که توانستند با همان قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان خودرو را خریداری کنند.

قالیباف گفت: عرضه خودرو افزایش خواهد یافت که قطعاً موجب اشباع بازار و حذف تقاضای سرمایه‌ای می‌شود.