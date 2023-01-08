صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در البرز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کاظمینی بعد از ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه کمیته بیماران خاص و صعب‌العلاج استان البرز از تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در استان جهت تأمین دارو و هزینه‌های درمانی رایگان خبر داد و گفت: بیمارانی که اطلاعات آنان در سامانه‌های وزارت بهداشت ثبت شده، علاوه بر خدمات و تعهدات بیمه‌های پایه و تکمیلی، از این مزایای این صندوق خدمات رایگان دریافت می‌کنند.

وی اظهار داشت: در راستای سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان، تسهیلات ویژه و خدمات رایگانی برای شهروندان عزیزی که مبتلا به بیماری‌های خاص شده ایجاد شده است، تسهیلات قرض الحسنه ویژه برای بیماران توسط بانک‌های عامل با یک نفر ضامن پرداخت می‌شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج به جهت حمایت‌های ویژه از بیماران خاص ایجاد شده است.

کاظمینی با اشاره به رایگان بودن هزینه‌های دیالیز برای بیماران دیالیزی، شیمی درمانی و رادیو تراپی در بیمارستان‌های دولتی، گفت: کلیه هزینه‌های درمان بیماران خاص و صعب العلاج مدد جو کمیته امداد خمینی تا ۳ دهک اول و در شرایطی تا دهک‌های پنجم رایگان است.

وی افزود: با منظور ارائه خدمات درمانی مطلوب‌تر به بیماران سرطانی و درمان تخصصی از جمله؛ پرتو درمانی، یک مرکز تخصصی در مجاورت بیمارستان امام علی (ع) یا همان باهنر سابق در حال راه اندازی است و از سال آینده به ارائه خدمت به بیماران می‌پردازد.

کاظمینی تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر به بیماران تالاسمی در استان تعداد کیسه‌های فیلتردار در ۶ ماهه اول سال جاری به تعداد ۲۰۹۹ واحد توسط سازمان انتقال خون استان تهیه شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: با توجه به اینکه بیماران ام اس باید ۴ مرحله داروی خاص این بیماری را مصرف کنند و نظر به اینکه این دارو به یکباره افزایش قیمت داشته است، با هماهنگی‌های به عمل آمده با بیمه سلامت، هلال احمر و صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج هزینه‌های مترقبه این دارو تأمین شده است و بیماران ام اس درخصوص هزینه این دارو مشکلی نخواهند داشت و پیگیری این مهم به انجمن حمایت از بیماران ام اس سپرده شده است.

کاظمینی افزود: در خصوص بازسازی و نوسازی فضای فیزیکی بخش دیالیز بیمارستان امام علی (ع) نیز اقداماتی صورت گرفته تست که در این رابطه ۱۷ تخت دیالیز موجود آن تعویض و تخت‌های جدید و با استاندارد جایگزین آن گردید.

وی افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده، تعداد دو دستگاه دیالیز تهیه و به بیمارستان شریعتی و یک دستگاه دیگر نیز توسط خیّرین به بیمارستان شهید رجایی اهدا و به ظرفیت دستگاه‌های دیالیز استان اضافه شد.

کاظمینی تصریح کرد: در مورد رسیدگی به امور اتباع و مهاجرین خارجی که دچار بیماری‌های خاص می‌باشند، در صورتی این افراد دارای مجوز قانونی باشند، در صورت بستری ۹۰ درصد هزینه‌ها و در بخش سرپایی ۷۰ درصد هزینه‌های آنان رایگان می‌باشد.