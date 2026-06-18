علی جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان یثربی به برکت حمایت خیران و خدمات تخصصی ارائه‌شده، به یکی از قطب‌های درمان بیماران سرطانی و صعب‌العلاج در منطقه تبدیل شده است.

وی با تشریح عملکرد صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بیمه سلامت ابراز کرد: این صندوق بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از اواخر سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر ۱۳۰ گروه بیماری را تحت پوشش قرار می‌دهد. انواع سرطان‌ها، بیماری‌های دیابتی، ام‌اس، اس‌ام‌ای و بسیاری از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از جمله بیماری‌های مشمول حمایت این صندوق هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش فشار مالی بر خانواده بیماران تصریح کرد: هدف از ایجاد این صندوق آن بوده است که خانواده‌ها علاوه بر رنج بیماری، با دغدغه‌های مالی سنگین نیز مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان تاکنون بیشترین جذب منابع صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج را در کشور داشته و بیش از ۴.۶ همت اعتبار برای حمایت از این بیماران جذب شده است. بخش عمده این اعتبارات به بیماران مبتلا به سرطان اختصاص یافته است.

جمشیدیان گفت: در حال حاضر حدود دو میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت در استان اصفهان قرار دارند که از این تعداد، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به صورت رایگان بیمه شده‌اند. همچنین دهک‌های درآمدی یک تا پنج نیز از پوشش رایگان بیمه سلامت بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۱۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در سامانه بیمه سلامت استان نشان‌دار شده‌اند، تصریح کرد: در حوزه سازمان تأمین اجتماعی نیز حدود ۱۴۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج شناسایی شده‌اند و هیچ تفاوتی میان بیمه سلامت و سایر بیمه‌های پایه در بهره‌مندی از خدمات صندوق وجود ندارد.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان ادامه داد: برخی از بیماران نشان‌دار شده در طول یک سال تا دو میلیارد تومان از ظرفیت‌های حمایتی صندوق استفاده می‌کنند و هیچ سقف مشخصی برای ارائه خدمات درمانی به این بیماران در نظر گرفته نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهم‌نامه جدید با بیمارستان آیت‌الله یثربی اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، ۶۰ درصد هزینه‌های درمان بیماران سرطانی و صعب‌العلاج در حوزه رادیوتراپی و براکی‌تراپی توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود و ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز به صورت تخفیف از سوی بیمارستان آیت‌الله یثربی تقبل خواهد شد.

جمشیدیان افزود: اجرای این تفاهم‌نامه موجب شده است بیمه‌شدگان بیمه سلامت برای دریافت خدمات رادیوتراپی و براکی‌تراپی در بیمارستان آیت‌الله یثربی عملاً هیچ پرداختی از جیب نداشته باشند و خدمات درمانی مورد نیاز خود را به صورت رایگان دریافت کنند.