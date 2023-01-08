ضرورت ذخیره سازی سوخت دوم ویژه واحدهای تولیدی

نادر تقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: واحدهای تولیدی اعم از دامداری‌ها، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و واحدهای صنعتی با توجه به برودت هوا و افزایش مصرف گاز طبیعی برای جلوگیری از تعطیلی واحدها نسبت به ذخیره سازی سوخت دوم و جایگزین اقدام کنند.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با شرکت نفت منطقه‌ای در این رابطه صورت گرفته است، گفت: در این شرایط خاص باید با پیش‌بینی و برنامه ریزی لازم مانع از غیر فعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی شد و ضرورت دارد تا با تهیه سوخت ذخیره از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی که در خط تولید نیاز به استفاده از سوخت جایگزین ندارند، می‌توانند حداقل برای تأمین گرمایش سالن‌های خط تولید اقدام به ذخیره‌سازی سوخت دوم کنند.

تقی‌زاده خواستار آمادگی بهره‌برداران کشاورزی استان برای مدیریت شرایط بحرانی تأمین سوخت در واحد تولیدی شد و گفت: با اقدامات پیشگیرانه می‌توان از خسارت‌های احتمالی در این زمینه جلوگیری کرد.

وی همچنین خطاب به مالکان و صاحبان ماشین آلات کشاورزی موتوری از جمله تراکتور و دارندگان سامانه‌های نوین آبیاری افزود: بهره‌برداران باید این تجهیزات و تأسیسات را به صورت مرتب کنترل کنند به علت یخ زدگی و ترکیدگی دچار خسارت نشوند.