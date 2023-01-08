بارش برف سنگین و یخبندان برخی مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش برف، برودت هوا، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد در منطقه هریس، مدارس این منطقه دوشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ در مقطع پیش دبستانی تعطیل و در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنایی شهری و روستایی در شیفت صبح و بعد از ظهر فعالیت آموزشی به شکل غیرحضوری و از طریق شبکه آموزشی «شاد» انجام خواهد شد.

همچنین با توجه به بارش برف، برودت هوا، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد در منطقه خواجه، چاراویماق، هشترود مدارس این منطقه روز دوشنبه در مقطع پیش دبستانی تعطیل و در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنایی شهری و روستایی در شیفت صبح و بعد از ظهر فعالیت آموزشی به شکل غیرحضوری و از طریق شبکه آموزشی «شاد» انجام خواهد شد.

بر این اساس امتحانات داخلی مدارس طبق اعلام بعدی هر مدرسه برگزار خواهد شد و امتحانات نهایی دی ماه پایه دوازدهم رشته‌های نظری و امتحانات هماهنگ استانی مدارس بزرگسالان، داوطلبان آزاد و مدارس از راه دور به صورت حضوری در زمان موعد برگزار می‌شود.