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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۰۰

بارش برف سنگین و یخبندان برخی مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

بارش برف سنگین و یخبندان برخی مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

تبریز- بارش برف سنگین و یخبندان برخی مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش برف، برودت هوا، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد در منطقه هریس، مدارس این منطقه دوشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ در مقطع پیش دبستانی تعطیل و در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنایی شهری و روستایی در شیفت صبح و بعد از ظهر فعالیت آموزشی به شکل غیرحضوری و از طریق شبکه آموزشی «شاد» انجام خواهد شد.

همچنین با توجه به بارش برف، برودت هوا، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد در منطقه خواجه، چاراویماق، هشترود مدارس این منطقه روز دوشنبه در مقطع پیش دبستانی تعطیل و در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنایی شهری و روستایی در شیفت صبح و بعد از ظهر فعالیت آموزشی به شکل غیرحضوری و از طریق شبکه آموزشی «شاد» انجام خواهد شد.

بر این اساس امتحانات داخلی مدارس طبق اعلام بعدی هر مدرسه برگزار خواهد شد و امتحانات نهایی دی ماه پایه دوازدهم رشته‌های نظری و امتحانات هماهنگ استانی مدارس بزرگسالان، داوطلبان آزاد و مدارس از راه دور به صورت حضوری در زمان موعد برگزار می‌شود.

کد مطلب 5677039

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    نظرات

    • علیرضا صادق زاده IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
      2 0
      پاسخ
      تبریز 15 سانت زعفرانیه اش برف اومده از ابرسان به بالا یعنی مناطق بالای تبریز کلا لغزنده است امکانا تردد وجود ندارد تا حالا چند نفر رو دیدم که به علت لغزندگی زمین خوردن چند تا اتومبیل هم تو زعفرانیه که ما هستیم به علت لغزندگی با هم تصادف کردند اما هنوز خبری از تعطیلی مدارس تبریز نیست

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