یوسف وطن دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های مصوب سال جاری، خواستار توجه بیشتر به اجرای پروژه‌ها شد.

وی افزود: در ابتدای هر سال شورای شهر با توجه به نیازهای شهری و با اولویت قرار دادن مطالبات مردمی پروژه‌هایی را مصوب و به شهرداری ابلاغ می‌نماید.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خارگ تصریح کرد: بر اساس وظیفه ذاتی شورای شهر و با هدف کمک به شهرداری در اجرای صحیح و به موقع مصوبات شورا به عنوان نمایندگان مردم، اجرای مصوبات را به طور جدی پیگیری می‌نمائیم.

عضو شورای شهر خارگ یادآور شد: با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال، تمرکز شهرداری باید بر مقوله زیبا سازی شهر و پروژه‌های ابلاغ شده بر اساس بودجه امسال باشد.