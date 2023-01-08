یوسف وطن دوست در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژههای مصوب سال جاری، خواستار توجه بیشتر به اجرای پروژهها شد.
وی افزود: در ابتدای هر سال شورای شهر با توجه به نیازهای شهری و با اولویت قرار دادن مطالبات مردمی پروژههایی را مصوب و به شهرداری ابلاغ مینماید.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خارگ تصریح کرد: بر اساس وظیفه ذاتی شورای شهر و با هدف کمک به شهرداری در اجرای صحیح و به موقع مصوبات شورا به عنوان نمایندگان مردم، اجرای مصوبات را به طور جدی پیگیری مینمائیم.
عضو شورای شهر خارگ یادآور شد: با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال، تمرکز شهرداری باید بر مقوله زیبا سازی شهر و پروژههای ابلاغ شده بر اساس بودجه امسال باشد.
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