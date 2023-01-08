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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۳:۵۷

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خارگ:

روند اجرای پروژه‌های شهری در خارگ تسریع شود

روند اجرای پروژه‌های شهری در خارگ تسریع شود

بوشهر- رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خارگ با اشاره به پروژه های مصوب سال جاری، خواستار توجه بیشتر به اجرای پروژه‌ها شد.

یوسف وطن دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های مصوب سال جاری، خواستار توجه بیشتر به اجرای پروژه‌ها شد.

وی افزود: در ابتدای هر سال شورای شهر با توجه به نیازهای شهری و با اولویت قرار دادن مطالبات مردمی پروژه‌هایی را مصوب و به شهرداری ابلاغ می‌نماید.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خارگ تصریح کرد: بر اساس وظیفه ذاتی شورای شهر و با هدف کمک به شهرداری در اجرای صحیح و به موقع مصوبات شورا به عنوان نمایندگان مردم، اجرای مصوبات را به طور جدی پیگیری می‌نمائیم.

عضو شورای شهر خارگ یادآور شد: با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال، تمرکز شهرداری باید بر مقوله زیبا سازی شهر و پروژه‌های ابلاغ شده بر اساس بودجه امسال باشد.

کد مطلب 5677056

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