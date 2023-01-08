هنرمندان یزدی ۵۶ اثر به جشنواره فیلم عمار ارسال کردند

محمدعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۴۰۰ اثر به دبیرخانه مرکزی جشنواره مردمی فیلم عمار ارسال شده است، اظهار داشت: ۵۶ اثر مربوط به کارگردانان و فیلمسازان استان یزد بوده است.
وی با اشاره به آغاز این جشنواره همزمان با سراسر کشور از ۱۷ دیماه و ادامه آن تا ۲۲ دیماه در استان، ادامه داد: آثار فیلمسازان در مجتمع فرهنگی کربلا در حال اکران است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه اکران آثار برتر از ۲۳ دیماه در شهرستانها آغاز میشود، عنوان کرد: این فیلمها در مساجد، پایگاههای بسیج و اماکن عمومی اکران خواهد شد.
مسئول سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در استان یزد بیان کرد: فیلمهای کوتاه «یک شاخه گل» و «قبول باشه» و همچنین مستند «پولیتزر» از آثار اولین روز این جشنواره هستند که در مجتمع فرهنگی کربلا اکران شد.
وی، احیا و بازتولید هویت انقلابی و اسلامی دارالعباده یزد را از اهداف اصلی این جشنواره عنوان کرد و گفت: امیدواریم این نماد مورد توجه همگان بویژه مسئولان شهری و میراث فرهنگی قرار گیرد.
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