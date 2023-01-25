به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم ۱۰۰، ثبت‌نام رویداد پرتاب (پیچینگ) «۱۰۰*۱۰۰» که در بخش جنبی سیزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰، برگزار خواهد شد، از امروز پنجم بهمن آغاز می‌شود و تا پانزدهم بهمن ادامه خواهد داشت.

در این رویداد که با هدف نزدیکی سرمایه به علاقه‌مندان و تولیدکنندگان فیلم کوتاه و با حمایت سازمان سینمایی سوره در دستور کار جشنواره فیلم ۱۰۰ قرار گرفته است، صاحبان ایده، طرح فیلم‌های کوتاه خود را در برابر سرمایه‌گذاران ارائه خواهند کرد و می‌توانند در یک فضای شفاف و عادلانه به جذب سرمایه برای تبدیل ایده خود به فیلم بپردازند.

علاقه‌مندان و ایده‌پردازان برای شرکت در این رویداد می‌توانند طرح خود را، بدون محدودیت در ژانر و برای فیلم‌های یک تا ۴۰ دقیقه‌ای، تا سقف ۱۲۰۰ کلمه و در فایل ورد، به همراه برآورد هزینه تولید و مشخصات صاحب طرح به آدرس ۱۰۰partab@gmail.com ارسال کنند.

از صاحبان آثار ارسال شده به جشنواره فیلم ۱۰۰، در صورت دارا بودن شرایط اولیه برای شرکت در دوره کارگاهی و راهبری دعوت به عمل خواهد آمد و در مرحله بعد آثاری که پرونده آنها توسط اساتید کارگاه مورد قبول واقع شود، به رویداد پیش‌پرتاب دعوت شده و پس از داوری عملکرد ارائه‌دهندگان، بهترین پرتاب‌ها، برای حضور در رویداد نهایی انتخاب خواهند شد.

برای اطلاع از جزییات بیشتر به سایت جشنواره به آدرس www.۱۰۰fest.com مراجعه کنید.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری یوسف منصوری و به همت سازمان سینمایی سوره نهم تا دوازدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.