هدست واقعیت مجازی اپل بهار ۲۰۲۳ رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت تصمیم دارد در بهار ۲۰۲۳ میلادی و قبل از کنفرانس WWDC که در ماه ژوئن برگزار می شود، این هدست را معرفی کند.

طبق گزارش ها یکی از نشانه های آمادگی اپل برای رونمایی از محصولات این است که محصول مذکور را برای چند توسعه دهنده نرم افزار رده بالا به اشتراک گذاشته و به آنها اجازه داده نرم افزار xrOS جدید آن را ببینند. گرومن معتقد است اپل پس از معرفی محصول «ریالیتی پرو» (Reality Pro) در بهار امسال، هدست مورد نظر را در پاییز عرضه کند.

سرعت زیاد اپل برای عرضه هدست مذکور روی خط تولید محصول شرکت در ۲۰۲۳ میلادی تاثیر می گذارد.

در بخش نرم افزاری، نسخه جدید سیستم عامل iOS احتمالاً با تغییراتی کمتر از میزان پیش بینی ها عرضه شود که دلیل آن ارائه دوباره نرم افزار به مهندسان برای توسعه بیشتر xrOS است. گرومن در این باره می گوید: همین روند برای macOS به کار می رود.