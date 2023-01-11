اپل ۳۲۰ میلیارد دلار به توسعه دهندگان اپ پرداخت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهوفایننس، این رقم بر مبنای یادداشت «ادی کیو» معاون ارشد خدمات اپل اعلام شده که بررسی های سالانه در بخش های مختلف کسب وکار اپل را ارائه کرده است.

کیو در بیانیه ای که در وب سایت اپل پست شده، عملکرد کسب وکار بخش سرویس های اپل در سراسر ۲۰۲۲ را خلاصه کرده است اما رقم ۳۲۰ میلیارد دلار گفته شده در این گزارش بیش از بقیه ارقام جلب توجه می کند زیرا اپل در آینده نزدیک شاهد تغییراتی محسوس در پلتفرم اپ استور خود خواهد بود از جمله آنکه مجبور خواهد بود به فروشگاه های اپ طرف سوم اجازه فعالیت دهد و گزینه های پرداخت جایگزین را فعال کند.

به نوشته بلومبرگ اپل مشغول آماده سازی است تا حفره ای که در نتیجه پیروی از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا در درآمدش به وجود می آید را برطرف کند. این قانون شرکت های فناوری با بیش از ۴۵ میلیون کاربر در منطقه را ملزم می کند به فروشگاه های اپ طرف سوم اجازه فعالیت دهند. قانون اتحادیه اروپا از ۲۰۲۴ میلادی اجرایی می شود.

اپل طی سال های طولانی اپ استور را به عنوان بهترین فروشگاه برای دانلود و خرید ایمن اپلیکیشن ها به کاربران iOS ارائه کرده است.

اما با افزایش فشار از سوی توسعه دهندگان برجسته از جمله اسپاتیفای، سیاستمداران خواستار اصلاحاتی شدند و شرکت را مجبور کردند تا مسیر را برای تغییراتی قابل توجه در عملکردهای اپ استورش هموار کند.