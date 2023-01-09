کرمانشاه در کشت قراردادی گندم پیشرو است

علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشت قراردادی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای اصلاح الگوی کشت و به تبع آن شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است و استان کرمانشاه همواره به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ کشاورزی در کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: استان کرمانشاه سالانه با تولید مقدار قابل توجهی گندم علاوه بر تأمین نیاز مصرف داخل استان در تأمین گندم مورد نیاز سایر استان‌های کشور نقش پر رنگی دارد و امسال نیز با برنامه‌ریزی خوبی که در راهکار کشت قراردادی انجام گرفته است پیشرفت چشم‌گیری در اجرای برنامه‌های کلان دولت و دستیابی به هدف خودکفایی پایدار در تولید گندم مورد نیاز کشور قابل انتظار است.

سرپرست غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: از زمان آغاز طرح تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۲۵۵ کشاورز گندمکار در استان کرمانشاه با سطح زیر کشت ۶۱ هزار و ۸۲۵ هکتار در این طرح بزرگ مشارکت داشته‌اند و امید است تا پایان کشت امسال این رقم به بیش از ۹۸ هزار هکتار افزایش یابد.

ملکشاهی مزایای مشارکت کشاورزان در این طرح را برشمرد و عنوان کرد: بهره‌مندی از تخفیف در خرید کود، میزان آب بها، ۵۰ درصد تخفیف در هزینه برق و دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هزینه حمل به ازای هر تن محصول است و کشاورزان از بیمه مزرعه و مشاوره‌های فنی و مهندسی رایگان نیز از سوی کارشناسان خبره سازمان جهاد کشاورزی استان بهره‌مند می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان کرمانشاه با ثبت بیش از چهار هزار و ۲۰۵ کشاورز و سطح زیر کشت ۲۲ هزار و ۶۲۸ هکتار در کل استان رتبه اول را داراست و شهرستان‌های سرپل ذهاب، صحنه و هرسین در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ملکشاهی در پایان با تشکر از حمایت‌های رئیس سازمان جهاد کشاورزی و تلاش‌های شبانه روزی کارشناسان این سازمان، از کشاورزان که تا کنون برای مشارکت در این طرح بزرگ اقدام نکرده‌اند خواست تا با مراجعه به آدرس اینترنتی Kermanshah.gtc.ir و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه کاربردی کشت قراردادی گندم، دولت را در اجرای این طرح بزرگ و تحقق هدف خودکفایی پایدار در تأمین گندم مورد نیاز کشور یاری کنند.