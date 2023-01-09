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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۲۷

۷۵ درصد شرکت‌های خارجی در روسیه ماندگار شدند

۷۵ درصد شرکت‌های خارجی در روسیه ماندگار شدند

مقامات روسیه می‌گویند پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه مسکو، نزدیک به ۷۶ درصد شرکت‌های خارجی، خاک روسیه را ترک نکردند.

به گزارش خبرگزاری مهر «ویاچسلاو ولودین»، رئیس مجلس دومای روسیه پس از آغاز عملیات نظامی ویژه و اعمال تحریم‌ها علیه مسکو ۷۵/۹ درصد شرکت‌های خارجی در روسیه ماندگار شدند.

وی دراین‌باره افزود: این شرکت‌ها به چشم‌انداز مثبت اقتصاد ما باور و از فضای کسب‌وکار روسیه رضایت دارند. شرکت‌هایی که رفتند میلیاردها دلار ضرر کردند.

ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران جمهوری‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی‌یف قرار داشتند».

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های شدیدی علیه روسیه اعمال کرده‌اند.

کد مطلب 5677539
محسن وفایی

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