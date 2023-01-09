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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۳۷

معاون وزیر علوم مطرح کرد؛

مشارکت ۷۲ دانشگاه در طرح پایش وضعیت اشتغال دانشجویان

مشارکت ۷۲ دانشگاه در طرح پایش وضعیت اشتغال دانشجویان

معاون پژوهشی وزیر علوم از مشارکت ۷۲ دانشگاه در طرح پایش وضعیت اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان خبر داد و گفت: رصد اشتغال ۲۱هزار و ۴۱۵ دانشجو و مشارکت ۷۲ دانشگاه در این طرح صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی در این خصوص توضیح داد: ایجاد نظام اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به ذینفعان در رابطه با وضعیت اشتغال هر یک از رشته‌های دانشگاهی به منظور شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی و همچنین رصد آمار و اطلاعات درخصوص رشته‌های آموزشی می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی مؤثر باشد. بدین منظور پیمایش اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سال ۱۳۹۷ در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شده است.

وی با بیان اینکه رصد اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان یکی از برنامه‌های مهم در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است، اظهار داشت: خوشبختانه با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، فعالیت‌ها و اقدامات مؤثری صورت گرفته و آخرین آمار و اطلاعات نیز در گزارشی تدوین شده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: بر اساس آمار سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۲ دانشگاه با پایش اطلاعات از ۲۱ هزار و ۴۱۵ دانشجو رصد اشتغال دانش‌آموختگان را انجام داده‌اند. امید است با جدیت و تلاش روزافزون شاهد ارتباط هرچه بیشتر دانش‌آموختگان با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و بهبود وضعیت اشتغال دانشجویان باشیم.

کتابی با عنوان پایش وضعیت اشتغال دانش ‌آموختگان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور نیز از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کد مطلب 5677764
مهتاب چابوک

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