مشارکت ۷۲ دانشگاه در طرح پایش وضعیت اشتغال دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی در این خصوص توضیح داد: ایجاد نظام اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به ذینفعان در رابطه با وضعیت اشتغال هر یک از رشته‌های دانشگاهی به منظور شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی و همچنین رصد آمار و اطلاعات درخصوص رشته‌های آموزشی می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی مؤثر باشد. بدین منظور پیمایش اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سال ۱۳۹۷ در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شده است.

وی با بیان اینکه رصد اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان یکی از برنامه‌های مهم در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است، اظهار داشت: خوشبختانه با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، فعالیت‌ها و اقدامات مؤثری صورت گرفته و آخرین آمار و اطلاعات نیز در گزارشی تدوین شده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: بر اساس آمار سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۲ دانشگاه با پایش اطلاعات از ۲۱ هزار و ۴۱۵ دانشجو رصد اشتغال دانش‌آموختگان را انجام داده‌اند. امید است با جدیت و تلاش روزافزون شاهد ارتباط هرچه بیشتر دانش‌آموختگان با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و بهبود وضعیت اشتغال دانشجویان باشیم.

کتابی با عنوان پایش وضعیت اشتغال دانش ‌آموختگان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور نیز از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است.