داوران مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور (مرحله اول چرخه انتخابی تیم ملی) طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود.

اسامی داوران و ناظران این مسابقه به شرح زیر است:

سرپرست فنی: محمد ابراهیم امامی (داور درجه یک بین المللی) (تهران)

ژوری: سید محمد افتخاریان (داور درجه یک بین المللی) (مازندران)، اکبر نصیری (داور درجه یک بین المللی) (زنجان)

داوران درجه یک بین المللی:

بهروز هندیجانی (خوزستان) امیرحسن رهنما (سمنان) ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) غلامرضا طاهرخانی (قزوین) رضا علی اصغری (گیلان) محمد رحیم پور (کردستان)،مهدی آقاولی (تهران)،وحید خوش طینت (تهران) مسعود رستمی (تهران)،بهنام شیرمحمدی (تهران)،سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان شرقی)،داود خوش منظر (تهران)،علیپور کریم (تهران)،حسام امامی (خراسان رضوی)،ذبیح اله کوهستانی (البرز)

داوران درجه دو بین المللی:

حسین عسکری (تهران)،عمران جباری (مرکزی)،مهدی صدوقی (اصفهان)