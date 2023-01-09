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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۳۹

رایزنی مشاور امنیت ملی عراق و سفیر ایران در بغداد

رایزنی مشاور امنیت ملی عراق و سفیر ایران در بغداد

مشاور امنیت ملی عراق و سفیر ایران در بغداد درباره مسئله تامین امنیت مرزهای دو کشور رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق و «محمد کاظم آل صادق» سفیر ایران در بغداد درباره تامین امنیت مرزهای دو کشور گفتگو کردند.

دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: الاعرجی در دفتر خود با سفیر ایران در بغداد دیدار کرد.

در این بیانیه آمده است: در این دیدار طرفین درباره تقویت روابط دو جانبه، تقویت همکاری ها میان تهران و بغداد و همچنین تامین امنیت مرزهای دو کشور و همکاری درباره مبارزه با تروریسم و قاچاق بحث و رایزنی کردند.

کد مطلب 5677891

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