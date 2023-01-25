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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۲۶

الاعرجی: عراق به حاکمیت کشورها احترام می گذارد

الاعرجی: عراق به حاکمیت کشورها احترام می گذارد

مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که این کشور به حاکمیت سایر کشورها احترام می گذارد و مخالف نقض حاکمیت خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه ای اعلام کرد که «قاسم الاعرجی» امروز با ارشد الصالحی رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق دیدار کرد.

در این بیانیه آمده است: طرفین پرونده حقوق بشر و بازگشت آوارگان «تلعفر» و «سنجار» و همچنین هماهنگی و همکاری امنیتی میان سازمان امنیت ملی و پارلمان این کشور در پرونده های مشترک را بررسی کردند.

الاعرجی در این دیدار تاکید کرد که عراق به حاکمیت کشورها احترام می گذارد و مخالف این است که از خاک این کشور به کشورهای همسایه تعرض شود.

وی افزود: تقویت امنیت و ثبات منطقه با تفاهم، گفتگو و همکاری همه طرف ها محقق می شود.

کد مطلب 5692224

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