به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: باید اصلاحاتی در حوزه تصمیمات اقتصادی در زیرمجموعه‌های شرکت‌های صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی صورت گیرد. بخش زیادی از منابع این صندوق‌ها به دلایل مختلف نیازمند سرمایه گذاری است تا بتوانند تعهدات بلندمدت خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بازده سرمایه گذاری در مجموعه‌های بزرگ سرمایه گذاری که توسط این صندوق‌ها انجام شده، عدد بسیار پایینی است به طوری که یک سوم نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد کشور هم نمی‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی، جدا شدن از بنگاه داری و حرکت به سمت سهام داری این صندوق‌ها است، موضوعی که شاه کلید تصمیمات مهم اداره بنگاه اقتصادی در مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی است. البته مقاومت شدیدی در این مجموعه در خصوص تصمیمات اتخاذ می‌شود. اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی یکی از موضوعات مهم برنامه هفتم توسعه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً به واسطه تصمیم غیرکارشناسی و خلاف قانون، صندوق بازنشستگی کارکنان مس دولتی اعلام شده است در این باره جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی تشکیل شد و معاونت قوانین مجلس گزارشی ارائه کرد. همچنین مجموعه دستگاه قضا و دیوان هم ورود داشتند. در حال حاضر پرونده در هیأت تطبیق قرار دارد و همزمان در دولت هم در حال رسیدگی است.