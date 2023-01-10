بیمارستان ها در ایام کرونا کارانه پرستاران را کاهش دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی، در نشست هم اندیشی با مدیران پرستاری بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در شهر تهران با بیان اینکه تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان بخشی از سرانه سلامت در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد: بین ۸ تا ۱۱ درصد از سرانه سلامت مربوط به تعرفه گذاری خدمات پرستاری خواهد بود.

وی گفت: سرانه سلامت پولی است که کشور سالانه برای خرید خدمات درمانی و تشخیصی به بیمه‌ها پرداخت می‌کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور افزود: از سال آینده حدود ۱۰ درصد سرانه سلامت، منبع اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌شود که عدد بسیار خوبی است و سرانه نیز هر ساله افزایشی است، بنابراین کارانه پرستاران از این محل پرداخت خواهد شد.

میرزابیگی ادامه داد: برخی ادعا می‌کنند که طرح قاصدک به سیستم پرستاری بازخواهد گشت، اما این ادعا واقعیت ندارد زیرا مبنای طرح قاصدک، اضافه کار و ضریب دادن به آن بود. در قاصدک بسته خدمتی، (K) و ارزش نسبی وجود ندارد و در تعرفه خدمات پرستاری نیز پرداختی‌ها بر مبنای ساعت حضور پرستار در بیمارستان نخواهد بود.

وی گفت: در ایام کرونا با افزایش خدمات پرستاری، بیمارستان‌ها کارانه را به یک سوم کاهش دادند و زمانی که مدل پرداخت به آن شکل بود، درآمد و کارانه وابسته به درآمدهای ناشی از اعمال جراحی و…، بودند و زمانی که این اعمال کاهش یابد، درآمدهای بیمارستان نیز کاهش پیدا می‌کند، بنابراین به تبع آن کارانه پرداختی به پرستاران تحت تأثیر قرار می‌گرفت.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه ما چند اقدام در زمان تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری انجام دادیم، بیان کرد: در حال حاضر K پرستاری به تصویب شورای عالی بیمه سلامت رسیده که این K برابر با سایر کارشناسان پروانه‌دار و ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان در سال ۱۴۰۰ است که سالانه نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

میرزابیگی با بیان اینکه ارزش نسبی خدمات پرستاری نیز در شورای عالی بیمه مصوب شده است، تصریح کرد: منظور از ارزش نسبی خدمات پرستاری، سیاست به کارگیری K است که در نهایت تأثیر آن در صورتحساب بیمه و بیمارستان و مردم قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: بودجه اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال جاری ۵,۲۰۰ میلیارد تومان بوده که با موافقت مجلس شورای اسلامی تخصیص یافته ست.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تشریح کرد: همانند تعرفه‌های پزشکی، ۱۰ تا ۳۰ درصد تعرفه‌های پرستاری نیز توسط مردم و ۷۰ تا ۹۰ درصد آن از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شود.

میرزابیگی با اشاره به اینکه هویت بخشی به خدمات پرستاری از نتایج اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، بیان کرد: با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، درآمد پرستاران مستقل از سایر گروه‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه بازتوزیع از دیگر بخش‌های اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، توضیح داد: آئین‌نامه بازتوزیع مشخص می‌کند که چه مقدار از درآمدهای بیمارستان به پرستاران تعلق می‌گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه دستورالعمل ثبت خدمات در HIS ها با مهر پرستار، دستورالعمل رسیدگی به اسناد و دستورالعمل پرداخت به پرستاران از محل کارانه‌ها نوشته و ابلاغ شده است، گفت: عدم ثبت خدمات پرستاران در سیستم اچ آی اس بیمارستان‌ها، باعث می‌شود بیمه نتواند آن خدمات را تأیید و بابت آنها تعرفه پرستاران را پرداخت کند. دستورالعمل رسیدگی به اسناد نیز ابزار دست بیمه‌ها برای قبول این خدمات است که ما از بیمه‌ها درخواست کردیم در تأیید این خدمات در سال جاری سختگیری نکنند.

میرزابیگی ادامه داد: در وهله اول تصمیم گرفتیم که به سراغ استانداردها نرویم و از سال آینده به دنبال اجرای استاندارد نیروی انسانی باشیم. عدد مورد پذیرش ما، ۲.۵پ رستار به ازای هر تخت بیمارستانی است که برای رسیدن به این عدد باید اقدامات لازم جهت افزایش نیروب انسانی، به صورت پلکانی انجام شود.

وی اضافه کرد: از سازمان بیمه سلامت درخواست کردیم میزان پولی که بابت تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به بیمارستان‌ها پرداخت کرده‌اند را مشخص کنند و زمانی که بیمه به ما میزان پرداختی را اعلام کرد، متوجه شدیم که این میزان پایین است و علت آن نیز، عدم ثبت خدمات پرستاری در سیستم اچ آی اس بیمارستان‌هاست.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، تصریح کرد: بهانه‌ای برای کمبود منابع و عدم پرداخت تعرفه‌ها نداریم و فقط بیمارستان‌ها باید در ثبت این خدمات توجه داشته باشند، زیرا در غیر این صورت تعرفه‌ها به دست پرستاران نخواهد رسید.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: اجرای قانون به طور قطع مشکلاتی خواهد داشت و همه دستورالعمل‌های ابلاغ شده، قابل بازنگری است، بنابراین ما پذیرای انتقاد همکاران هستیم و اگر در چارچوب قانون، انتقادی به شیوه محاسبه ارزش نسبی دارند، آن را به ما اعلام کنند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه از سال آینده مراقبت‌های پرستاری در سرانه سلامت قرار خواهد گرفت، تأکید کرد: پرداخت تعرفه خدمات پرستاری در بخش‌های بالینی براساس بسته خدمتی و در درمانگاه‌ها به ازای هر خدمت خواهد بود.