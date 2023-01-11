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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۸:۰۱

همزمان با سراسر کشور؛

مادران فاطمی در گلستان تجلیل شدند

مادران فاطمی در گلستان تجلیل شدند

گرگان- آئین تکریم از بانوان فاطمی همزمان با سراسر کشور در گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم از مادران فاطمی شامگاه سه شنبه همزمان با سراسر کشور در استان گلستان برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در این آیین گفت: آئین تکریم بانوان فاطمی با هدف تقدیر از تلاش بانوانی که سال‌های زیادی از عمر خود را در مسیر خدمت به ائمه اطهار در قالب هیئات مذهبی، مداحی، سخنرانی صرف کردند، همزمان در سراسر کشور در گلستان برگزار شد.

حجت الاسلام عباسعلی گرزین افزود: در اولین سال این اقدام ملی در استان گلستان از دو تن از بانوان فاطمی تجلیل شد.

بانو صاحبی، مادر شهید احسان شاهینی یکی از بانوان گلستانی بود که در این مراسم تجلیل شد، وی از سال ۶۲ فعالیت‌های خود را در عرصه‌های دینی و مذهبی آغاز کرده است.

زهرا فوجردی، مسئول هیئت متوسلین حضرت فاطمه (س) شهر سرخنکلاته از دیگر بانوان فاطمی استان گلستان بود که در این مراسم تجلیل شد.

کد مطلب 5679092

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