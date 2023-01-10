به گزارش خبرنگار مهر، علی حجرگشت عصر سه‌شنبه در همایش لیگ علمی پایا که به همت سازمان بسیج دانش آموزی این استان برگزار شد، ضمن قدردانی از سپاه بابت برگزاری این همایش با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر «العلم سلطان» گفت: معنای ظاهری این حدیث این است که علم یعنی قدرت و موقعیت و امروز نیز می‌بینیم که علم، تکنولوژی و تحقیق و پژوهش مظهر قدرت برای کشور شده‌اند.

وی مطرح کرد: حدود هفت تا هشت قرن پیش، یعنی قبل از دوره رنسانس اروپا، که حتی آمریکایی وجود نداشته است، مسلمانان در قله‌های علمی دنیا قرار داشتند و کتاب‌های دانشمندان مسلمان از عربی و فارسی به زبان یونانی ترجمه می‌شدند و موجبات پیشرفت غرب را فراهم می‌کردند و به دلیل خباثت موجود در ذاتشان، با ایجاد انواع و اقسام جنگ و گرفتاری و …، علیرغم پیشرفت خود، مانع پیشرفت سایر کشورها شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه اگر امروز آمریکا به قدرت نظامی و اقتصاد خود می نازد، این قدرت را به واسطه توجه به علم کسب کرده است، به توجه بسیار دین اسلام به تعلیم، تفکر، تحقیق، یادگیری و … اشاره کرد و افزود: این تأکیدات بدین منظور صورت گرفته تا از این طریق قدرتمند شویم و زیردست نباشیم. علیرغم مشکلاتی که در برخی زمینه‌ها وجود دارد، در بعضی از حوزه‌ها به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم که اکنون سرمان بالاست و حرفی برای گفتن داریم و اظهار قدرت می‌کنیم.

حجرگشت بیان کرد: امروز دیگر دشمنان جرأت حمله به ایران اسلامی و زورآزمایی در مقابل این کشور قدرتمند را ندارند زیرا می‌دانند که اگر خطایی از آنها سر بزند، با چنان برخوردی مواجه می‌شوند که برایشان قابل محاسبه نباشد. اگر روزی دشمنان ما مطمئن باشند که می‌توانند با ایران برخورد کنند، منتظر روز بعد نمی‌نشینند اما اکنون می‌دانند که به واسطه قدرت این کشور، جرأت چنین اقدامی را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: از دل تهدیدات و گرفتاری هاست که فرصت‌ها خلق می‌شوند بنابراین باید بتوانیم به نحو مطلوب از آنها استفاده کنیم. با نگاهی به تاریخ در می‌یابیم که هیچ دانشمندی در دنیا در شرایط بسیار عالی و با وجود تمامی امکانات دانشمند نشده و دشواری‌هایی را تجربه کرده است اما توانسته با اراده و تلاش و پشتکار، موفق و نام آور شود. امروز زمینه بسیاری از کارها در زمینه تحقیق و پژوهش فراهم است و شما دانش آموزان می‌توانید برای دستیابی به موفقیت، از این شرایط بهره گیرید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به هوش و ذکاوت دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان عنوان کرد: در برابر خدماتی که دولت، نظام، خانواده‌ها و معلمان به شما ارائه می‌دهند، مسئولیت سنگین‌تری دارید و باید بیشتر تلاش کنید تا به درجات رفیع علمی دست یابید. با اهمیت قائل شدن برای علم، دانش، تحقیق و پژوهش، می‌توان قدرتنمایی کرد و به جایی رسید که دیگران از جمله دشمنان و بدخواهان نتوانند به ما زور بگویند.