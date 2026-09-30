رایزنی ترامپ و مودی درباره روابط تجاری، دفاعی آمریکا و هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، امروز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره روابط تجاری، دفاعی و انرژی میان هند و ایالات متحده گفتگو کرد.

مودی در شبکه اجتماعی آمریکایی «ایکس» در این خصوص نوشت که گفتگویی «سازنده» با ترامپ داشته است.

نخست‌وزیر هند سپس سپس اضافه کرد: ما همکاری‌ های دوجانبه خود را در زمینه‌ های تجارت، دفاع، انرژی، فناوری‌ های حیاتی و سایر حوزه‌ ها بررسی کردیم.

وی سپس افزود که طرفین توافق کردند «تعامل نزدیکی را برای پیشبرد مشارکت راهبردی جامع و جهانی» فیمابین حفظ کنند.

این تماس تلفنی چند روز پس از آن انجام شد که آمریکا قانون «تحریم روسیه و ایران» را تصویب کرد؛ قانونی که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تعرفه‌های هدفمندی تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی اعمال کند که بخش عمده نفت یا گاز روسیه را خریداری کرده و امکان دور زدن تحریم‌های روسیه را فراهم می‌سازند. دهلی نو نگرانی‌های خود را در خصوص این قانون با واشنگتن در میان گذاشته است.

مودی همچنین گفت که آن‌ها «در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله تلاش‌های جاری برای پیشبرد صلح و امنیت جهانی، تبادل نظر کردند.»

این گفتگو هم‌زمان با آغاز سفر وزیر تجارت هند به آمریکا برای مذاکره با مقامات آمریکایی انجام شد.