مجلس نمایندگان آمریکا درباره عملکرد دولت بایدن تحقیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجلس نمایندگان آمریکا به تشکیل کمیته فرعی برای تحقیق درباره دولت بایدن رأی دادند.
جمهوریخواهانی که مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند، جو بایدن، رئیسجمهور دموکرات را به سوءاستفاده از اختیارات دولت متهم میکنند و وعده داده اند که از اکثریت خود در مجلس نمایندگان برای تحقیق درباره فعالیت وزارت دادگستری، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و دیگر آژانسهای فدرال استفاده خواهند کرد.
طرح جمهوری خواهان مبتنی بر ایجاد یک کمیته فرعی تحقیقاتی منتخب در مورد عملکرد دولت فدرال توسط بایدن است و جمهوری خواهان عملکرد بایدن را مصداق سوءاستفاده و سلاح سازی او از اختیارات دولت توصیف کرده اند. کمیته تحقیق مجلس نمایندگان قرار است تحقیقات گستردهای را در مورد دولت بایدن آغاز کند و در این ارتباط گفته شده که دولت بایدن از اف بی آی به عنوان یک سلاح علیه ترامپ استفاده کرده تا بتواند دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق را متهم کند.
جمهوریخواهان همچنین ادعاهایی را بررسی خواهند کرد که دولت بایدن شرکتهای بزرگ فناوری را تحت فشار قرار داده است تا دیدگاههای مغایر با سیاست کاخ سفید را سانسور کنند. در لایحه تشکیل این هیئت آمده است که قانونگذاران نحوه همکاری قوه مجریه با بخش خصوصی، گروههای غیرانتفاعی و سایر آژانسها را برای اقداماتی که در مسیری علیه شهروندان آمریکایی صورت گرفته است، بررسی خواهند کرد.
«جیمز کامر» جمهوری خواه، رئیس کمیته نظارت، در سخنرانی در صحن مجلس گفت: «ما باید اکنون دست به کار شویم. ما باید سو استفادههای مرتکب شده توسط دولت را افشا کنیم.»
جو بایدن در دو سال منتهی به پایان ریاست جمهوری اش مسیر دشواری را در پیش رو دارد و پیش بینی شده که مجلس نمایندگان که اکنون در کنترل حزب جمهوری خواه قرار دارد، پیشبرد طرحهای بایدن را با مشکل و مانع روبرو خواهد کرد.
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