به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رولینگ استون، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در فاصله یک روز مانده تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور، از متحدان برجسته وی در کنگره خواسته تا جزئیات برنامه‌های خود برای استیضاح جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور را با جدیت دنبال کنند.

به گفته دو منبع آگاه، ترامپ به ویژه در ماه‌های اخیر به دفعات از جمهوری‌خواهان خواسته تا بداند در صورت تسلط آنها بر کنگره، حزب متبوعش «چند بار» قصد استیضاح بایدن را دارد.

وی همچنین درباره این موضوع نیز پرس و جو کرده که جمهوری‌خواهان برای استیضاح مقامات مشخص ارشد دولت بایدن، چه اقداماتی انجام خواهند داد. پرس و جوی ترامپ، زمان‌بندی احتمالی استیضاح «احتمالی» بایدن و همچنین میزان حمایت از این استیضاح در کنفرانس جمهوری‌خواهان را نیز شامل می‌شود.

به نوشته رولینگ استون، پرسش ترامپ درباره تعداد دفعاتی که جمهوری‌خواهان قصد استیضاح بایدن را دارند، احتمالاً به سابقه مبهم شخص ترامپ در استیضاح‌شدن، مربوط است؛ در واقع او تنها رئیس جمهور آمریکا است که دو بار استیضاح شده است؛ یک بار برای تلاش جهت استفاده از کمک نظامی به اوکراین برای تهییج مقامات این کشور به تحقیق درباره هانتر بایدن، پسر جو بایدن و دومین بار به دلیل تحریک شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ و حمله حامیانش به ساختمان کنگره.

مباحثات جاری ترامپ با متحدانش در کنگره، از نفوذ وی در حزب جمهوری‌خواه و همچنین قدرت گرفتن احتمالی وی در صورت پیروزی این حزب در انتخابات کنگره، حکایت دارد.

با این حال، تمایل ترامپ به استیضاح بایدن، نقطه عطفی در تنش میان او و جمهوری‌خواهان کنگره خواهد بود زیرا قانون‌گذاران ارشد جمهوری‌خواه، درباره عقلانیت سیاسی نهفته در دادگاهی کردن بایدن، تردیدها و ملاحظات اخلاقی دارند.

کِوین مک‌کارتی، گزینه پیشتاز ریاست مجلس نمایندگان در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره، پیش‌تر در محفلی خصوصی گفته بود که فرآیند جدی استیضاح بایدن، احتمالاً سیاستی ضعیف برای جمهوری‌خواهان خواهد بود. به باور وی، این اقدام، خطر افزایش محبوبیت و مقبولیت بایدن را در پیش دارد.

با این حال، مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه ایالت جورجیا، هفته جاری قول داد که در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در کنگره، بایدن و دولتش استیضاح شوند.

انتخابات میان‌دوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ سناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقامات محلی و ایالتی در سراسر آمریکا، فردا هشتم نوامبر (۱۷ آبان ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.