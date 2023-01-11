اسکان ۳۶۰ مسافر در راه مانده در مرقد علامه بهلول گنابادی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نصیری اظهار کرد: در پی بارش شدید برف و لغزندگی سطح جاده‌ها ۳۶۰ مسافر ۹ دستگاه اتوبوس بیرجند به سمت مشهد و ۱۵ دستگاه وسیله نقلیه شخصی در طول مسیر و در محل مرقد علامه بهلول گنابادی و مسجد روستای نجم آباد شهرستان گناباد اسکان اضطراری شدند.

فرماندار گناباد بیان کرد: علاوه بر مواد غذایی اقلام مورد نیاز مانند پتو و نان و چای در بین مسافران توزیع شد.

وی ادامه داد: با توجه به احتمال بارش شدید برف و یخبندان در محورهای مواصلاتی طی چند روز آینده علاوه بر این ۲ مکان، سه محل اسکان اضطراری دیگر و در مجموع پنج مکان در این شهرستان برای اسکان مسافران در راه مانده و گرفتار در برف در طول جاده‌های این شهرستان در نظر گرفته شده است.

نصیری گفت: با هماهنگی با مدیریت جهاد کشاورزی گناباد تعدادی نانوایی در این شهر برای پخت نان مورد نیاز مسافران در راه مانده به صورت فوق العاده و تا پاسی از شب فعال بودند.

فرماندار گناباد افزود: به دلیل بارش شدید برف، محور مواصلاتی کوهستانی گناباد به سمت فردوس استان خراسان جنوبی از سه شنبه شب تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

وی اظهار کرد: همچنین جاده کاخک گناباد به سمت سرایان استان خراسان جنوبی هم که از عصر سه شنبه به دلیل کولاک شدید برف مسدود شده بود همچنان بسته است و امکان تردد در آن وجود ندارد.