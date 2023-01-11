قوانین حاکم بر بخش های ICU باید "نو" شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام محمودیه فوق تخصص مراقبتهای ویژه، در افتتاحیه هشتمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران در مرکز همایشهای رازی، گفت: این کنگره دارای ۱۵ امتیاز بازآموزی برای همکاران فوق تخصص مراقبتهای ویژه، داخلی و ریه است. همچنین، ۱۰.۵ امتیار بازآموزی برای پزشکان عمومی و داروساز است.
وی با عنوان این مطلب که کنگره در دو بخش پرستاری و پزشکی برگزار میشود، به چالشهای رشته مراقبتهای ویژه در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۲۴۰ فوق تخصص مراقبتهای ویژه در کشور داریم که پاسخگوی نیازهای این رشته نیست.
محمودیه با اشاره به کمبود فوق تخصص مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای کشور، گفت: متأسفانه اداره بخش مراقبتهای ویژه در اختیار پزشکان فوق تخصص مراقبتهای ویژه نیست و از همکاران ما در بخشهای ICU به خوبی استفاده نمیشود.
دبیر اجرایی کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران تاکید کرد: مهمترین موضوع در حوزه مراقبتهای ویژه، این است که قوانین حاکم بر بخشهای مراقبتهای ویژه باید نو شوند. زیرا، این قوانین مربوط به سالهای گذشته است.
امید مرادی مقدم دبیر علمی کنگره نیز در افتتاحیه هشتمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران در مرکز همایشهای رازی، افزود: هدف از برگزاری این کنگره، گردهمایی همکاران جهت بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین یافتههای علمی و برقراری انسجام و هماهنگی است.
وی با اعلام اینکه کنگره امسال در ۴ سالن برگزار میشود، گفت: این کنگره با حضور و سخنرانی بیش از ۱۴۰ تن از اساتید برجسته رشته مراقبتهای ویژه برگزار میشود.
مرادی مقدم ادامه داد: سخنرانان کنگره توسط ۵ دبیر علمی در ۳ پنل انتخاب شده اند. همچنین، ۸ کارگاه در سرفصلهای مهم تشخیص مراقبتهای ویژه برگزار میشود.
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