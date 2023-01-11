به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هرچند بسیاری از انواع گیت های تردد را میتوان به دلیل کارایی مشابه به جای یکدیگر استفاده کرد اما بسیاری از عوامل از جمله کاربرد اتوماتیک گیت ها، جنس گیت مورد استفاده، سرعت عمل، جهت حرکت گیت و بسیاری موارد دیگر در انتخاب گیت مناسب تأثیر گذار هستند. به همین منظور لازم است تا سازمانها قبل از اقدام به خرید گیت ورود و خروج اطلاعات لازم درباره ی انواع گیت های تردد را داشته باشند.
معرفی انواع گیت نفر رو و متداولترین گیت های تردد کسرا
گیت کنترل تردد ورودی به دلیل نیازهای متفاوت سازمانی در انواع مختلفی تولید شده و در بازار وجود دارند. هرچند بسیاری از انواع گیت های تردد را میتوان به دلیل کارایی مشابه به جای یکدیگر استفاده کرد اما بسیاری از عوامل از جمله کاربرد اتوماتیک گیت ها، جنس گیت مورد استفاده، سرعت عمل، جهت حرکت گیت و بسیاری موارد دیگر در انتخاب گیت مناسب تأثیر گذار هستند. به همین منظور لازم است تا سازمانها قبل از اقدام به خرید گیت ورود و خروج اطلاعات لازم درباره ی انواع گیت های تردد را داشته باشند.
گیت های تردد که به طور معمول برای کنترل رفت و آمد افراد استفاده میشوند از طریق باز و بسته شدن توسط ریموت یا کلید کنترلی اجازه ورود و خروج به افراد مختلف را میدهند. در انواع دیگری از گیت های تردد باز و بسته شدن گیت توسط کارتخوان تعبیه شده روی گیت انجام میشود که در مکانهایی مانند ایستگاه مترو، اتوبوس و شهربازیها بسیار کاربرد دارد. نوع دیگر گذرگاه کنترل تردد که بیشتر در سازمانها استفاده میشود با اتصال به سیستم حضور غیاب محل مورد نظر میتواند اجازه ورود و خروج پرسنل به سازمان را بدهد. در ادامه متداولترین گیت های تردد به همراه شرح مختصری از کارکرد آنها آورده شده است:
۱. گیت کنترل تردد شیشهای (Glass Barrier)
گیت های کنترل ترد شیشهای یا Glass Barrier به دلیل اینکه در ایستگاههای مترو کاربرد فراوانی دارند با نام گیت تردد مترویی نیز شناخته میشوند. گیت تردد شیشهای سرعت بالایی داشته و با توجه به انعطاف پذیری بالایی که در تنظیم ارتفاع شیشهها دارد میتواند سطح بالاتری از امنیت را در برخی از مکانهای حساس برقرار کند.
۲. گیت تردد باله ای
این مدل از گیت تردد همانطور که از نامش پیداست دارای موانعی شبیه باله است که به صورت کشویی و با زاویه مشخص جهت ورود افراد باز یا بسته میشود. با توجه به اینکه در این نوع از گیت ها به دلیل کوتاه بودن ارتفاع باله ها فضای پایینی گیت خالی میباشد امنیت پایینتری داشته و در صورت به کارگیری لازم است تا یک نیروی نفر نیروی انسانی در زمان عبور و مرور افراد در محل حضور داشته باشد. با این وجود قیمت پایین این مدل از گیت کنترل ورود وخروج و همچنین ساده بودن تجهیزات آن میتواند گزینه مناسبی برای سازمانهای اداری با سطح امنیت پایین باشد.
۳. گیت تردد میلهای گیت کنترل تردد سه اهرمی (سه شاخه)
گذرگاه کنترل تردد میلهای یا گیت کنترل تردد اهرمی (شاخهای) نوعی دیگر از گذرگاه تردد است که بیشتر در فروشگاههای بزرگ، ایستگاههای BRT، ساختمانهای اداری بزرگ و … کاربرد دارد. این گیت تردد دارای تعدادی میله (به طور معمول سه میله) است که میتواند به صورت یک جهته یا دو جهته تنظیم شود. به این صورت که افراد فقز میتوانند در درب ورودی فقط به آن وارد شوند و امکان خروج افراد از مکان فوق با گیت مورد نظر وجود ندارد. (در واقع گیت فقط در یک جهت حرکت میکند.) به دلیل کارایی بالا و همچنین قیمت ارزان، گیت کنترل تردد باله ای به عنوان یکی از پرطرفدارترین گیت های تردد نفر رو شناخته میشود.
۴. گیت کنترل تردد تمام قد (Full-Height Turnstile Gate)
یکی از مجهزترین و پیشرفتهترین انواع گیت های کنترل تردد گیت تردد تمام قد است. گیت تمام قد با بدنه تمام استیل و ضخامت بالا ساخته میشود و ظرفیت ورود و خروج تنها یک نفر را در هر لحظه دارد. به این ترتیب که بعد از ورود افراد به داخل گیت تمام قد یا گیت نفر رو دربهای گیت قفل میشود و افراد دیگری امکان ورود با گیت را نخواهند داشت. این مدلاز گیت ها با توجه به ساختار خود امنیت بسیار بالایی را فراهم کرده و در سازمانهای نظامی و امنیتی مانند سفارت خانهها، وزارت خانهها و … کاربرد دارند.
۵. گیت تردد پروانهای
گیت کنترل تردد پروانهای یکی دیگر از انواع گیت های تردد است که به دلیل ظاهر زیبا، بی صدا بودن و کیفیت و کارایی بالا برای مکانهایی که دارای دکوراسیون خاص و شیک هستند بسیار مناسب است. گیت پروانهای دارای بدنه ی مستحکم و مقاوم بوده و شیشههایی با ضخامت بالا جهت باز و بسته شدن در زمان تردد افراد در آن به کار رفته است.
۶. گیت ویلچررو (Swing Gate)
به منظور سهولت در عبور و مرور افراد معلول که توانایی حرکت نداشته و نیاز دارند تا از ویلچر جهت رفت و آمد خود استفاده کنند از گیت ویلچر رو در کنار سایر انواع گیت های تردد استفاده میشود. گیت کنترل تردد سوئینگ همچنین به دلیل پهن بودن مسیر عبور و مرور جهت عبور چند نفر به طور همزمان، حمل و نقل بار سنگین و حجیم، عبور برانکارد بیمارستانی و برخی موارد دیگر کاربرد دارد.
کلام آخر
گیت های تردد به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات سازمانی در ایجاد امنیت و همچنین نظم در کنترل تردد افراد کاربردهای فراوانی در مکانهای مختلف دارند. استفاده از گیت تردد در سازمانهایی مانند بانکها، کارخانجات، مؤسسات مالی، سازمانهای نظامی و … امری اجتناب ناپذیر بوده و نیاز است تا سازمانها با کسب اطلاعات جامع درباره هر یک از انواع گیت های کنترل تردد موجود در بازار بهترین محصول را برای خود برگزینند.
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یکی از تجهیزات پرکاربرد در سازمانها مختلف به ویژه سازمانهایی با تعداد پرسنل بالا و دارای پارکینگ، گیت کنترل تردد (گیت کنترل تردد نگهبانی) است که با توجه به نوع سازمان و کارایی آن در انواع مختلفی ارائه میشود. منظور از گیت کنترل تردد در واقع موانع فیزیکی است که در محلهای مختلف جهت کنترل تردد افراد نصب میشود و از این طریق قادر است امنیت بالایی را برای سازمان یا مکانهای مختلف فراهم کند. برای درک بهتر کارایی این گیت ها میتوان به گیت های ورود و خروج در فروشگاههای بزرگ، مترو، ایستگاه اتوبوس و … اشاره کرد. گذرگاههای کنترل تردد را میتوان به صورت دستی یا خودکار (اتوماتیک) به کار برد و به این صورت اجازه ورود و خروج افراد را به محلهای مورد نظر کنترل کرد.
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